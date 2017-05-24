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GRUNDFOS запустил программу сертификации монтажников, прохождение обучения продлит гарантию на оборудование
25.05.2017 14:30 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
ГРУНДФОС ввел уникальную программу профессионального развития монтажников. Каждый специалист, прошедший обучение и сдавший выпускной тест, получает сертификат, который подтверждает высокую квалификацию обладателя. Кроме того, на насосы GRUNDFOS, смонтированные сертифицированными монтажниками, предлагается расширенная гарантия. На сегодняшний день профессиональную подготовку прошло более 150 специалистов по всей России. В планах компании увеличить это количество вдвое к концу 2017 года. Несколько лет назад звание сертифицированного монтажника имело значение в основном при работе на крупных объектах. Теперь же и частный потребитель стал более требовательным к квалификации специалистов. Ведь в конечном итоге от их навыков зависит надежность работы инженерных систем в доме, комментирует Михаил Терентьев, руководитель направления по работе с монтажными организациями, департамент бытового оборудования, ГРУНДФОС.
Мы заметили, что у наших партнеров повысился спрос на обучение монтажников, и решили внедрить специальную программу. Среди преимуществ такой профподготовки не только детальное знание устройства и принципа работы насосов GRUNDFOS, но и расширенная гарантия, предлагаемая для оборудования, установленного сертифицированным монтажником. Например, при монтаже скважинного оборудования стандартный срок гарантии вместо двух лет становится три года. Таким образом мы даем дополнительное конкурентное преимущество специалистам.
Программа Сертифицированный монтажник, введенная ГРУНДФОС, состоит из двухдневного курса семинаров и практических занятий на демостендах. После окончания обучения все слушатели сдают экзамен. Проверяются не только полученные знания по монтажу и эксплуатации насосного оборудования, но и общая подготовка, включающая блок вопросов по физике и основам гидравлики. Отдельный раздел теста посвящен умению пользоваться расчетными формулами для выведения различных показателей. Оценивается и общая компетентность при работе с инженерными системами и насосами.
Программа Сертифицированный монтажник позволила больше узнать об оборудовании и тонкостях монтажа. Кроме того, после получения сертификата мы стали устанавливать больше скважинных насосов GRUNDFOS. В среднем на 3-4 процента. Дополнительную пользу дает и то, что компания попала в перечень партнеров производителя, и информация о нас есть на сайте ru.grundfos.com. Это хороший показатель для потребителя. Он понимает, что работает не с фирмой-однодневкой и готов платить за качественный монтаж и обслуживание оборудования, рассказывает Семен Сарайкин, руководитель отдела обустройства компании Аквалюкс-К.
С мнением коллеги соглашается и Максим Степыгин, генеральный директор компании Золотая Формула-Казань. Конечно, главная цель обучения состоит в подробном ознакомлении с рекомендациями по монтажу оборудования и глубоком погружении в инструкции. Но также для нас стало ценным размещение контактов компании на сайте ГРУНДФОС в разделе сертифицированных монтажных организаций. На данный момент в нашей компании обучение прошел я один, но мы рассматриваем возможность подготовки и других специалистов.
На данный момент обучение проводится во всех крупных городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. География курса постоянно расширяется. Так, недавно впервые были проведены семинары в Минске и Махачкале.
Подготовкой сертифицированных специалистов также занимаются инженеры по обучению Академии GRUNDFOS, расположенной на подмосковном заводе ГРУНДФОС Истра. Информация о выданных сертификатах вместе с контактными данными организаций размещается на сайте компании в разделе Сертифицированные монтажные организации.
http://ru.grundfos.com
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GRUNDFOS запустил программу сертификации монтажников, прохождение обучения продлит гарантию на оборудование
ГРУНДФОС ввел уникальную программу профессионального развития монтажников. Каждый специалист, прошедший обучение и сдавший выпускной тест, получает сертификат,...
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