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Беларусь и Иран договорились об обмене данными таможенной статистики взаимной торговли

25.05.2017 18:13 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран договорились об обмене данными таможенной статистики взаимной торговли, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В Тегеране состоялась двусторонняя встреча председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с главой Таможенной администрации Исламской Республики Иран Масудом Карбасияном. Руководителями подписан меморандум о сотрудничестве при обмене данными таможенной статистики взаимной торговли, устанавливающий порядок и формы взаимодействия при реализации обмена такими данными", - рассказали в ГТК.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы развития и взаимодействия таможенных органов двух стран, в том числе дальнейшие совместные шаги, направленные на развитие логистических услуг, а также реализацию положений соглашения между правительствами Беларуси и Ирана о взаимной административной помощи и сотрудничестве в таможенных делах от 10 сентября 2004 года.

Стороны договорились о дальнейшем развитии договорно-правовой базы белорусско-иранских взаимоотношений в таможенной сфере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны договорились о дальнейшем развитии договорно-правовой базы белорусско-иранских взаимоотношений в таможенной сфере.

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