Беларусь изучает опыт развития предприятий химической промышленности Татарстана

25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков ознакомился с развитием предприятий технополиса "Химград" и ПАО "Казаньоргсинтез" в Татарстане, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе посещения технополиса "Химград" Андрей Кобяков ознакомился с производственными площадками резидентов этого индустриального парка. В основном это компании в области малотоннажной химии и переработки полимеров. Идея "Химграда" заключается в предоставлении резидентам площадей и земельных участков на праве аренды и/или выкупа. Резидентам помогает профессиональная управляющая компания, работа организована по принципу "одного окна". Для резидентов организованы централизованные поставки сырья, в том числе его дефицитных видов. Возможно предоставление дополнительных услуг, например, привлечение финансирования для резидентов. Андрей Кобяков поручил председателю концерна "Белнефтехим" Игорю Ляшенко проанализировать работу резидентов - производителей продукции, аналогичной выпускаемой в ОАО "Могилевхимволокно".

Главе белорусского правительства также рассказали о работе Регионального центра инжиниринга биотехнологий Татарстана, который открылся в технополисе "Химград" в 2016 году. В центре работают над созданием комплексных инжиниринговых решений по разработке и производству биотехнологических продуктов для аграрного сектора. Андрей Кобяков отметил, что это перспективное направление.

Премьер-министр также посетил ПАО "Казаньоргсинтез". Это крупнейший производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в Группу компаний ТАИФ. Предприятие производит этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие продукты органического синтеза. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований объемом производства 1,6 млн т. Продукция экспортируется в 23 страны.

Кроме того, Андрей Кобяков ознакомился с возможностями стадиона "Казань Арена" - первого футбольного стадиона в России, построенного для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Как рассказали главе белорусского правительства, стадион планируется развивать в соответствии с концепцией "город в городе", т.е. помимо спортивной инфраструктуры создаются торговые точки, объекты общепита и т.д. Многофункциональный комплекс может принимать мероприятия федерального и международного уровней. Помимо футбольных матчей здесь готовы проводить концерты и другие культурно-массовые мероприятия, "Казань Арена" может быть площадкой для арт-проектов.-0-