Украинцы - без виз, россияне - полцены. Почему мы до сих пор в хвосте очереди на Шенген

Бюрократия и банальное невезение — вот две основные причины, по которым белорусы продолжают платить 60 евро за шенгенские визы, в то время как наши соседи — украинцы и россияне — уже либо скоро вообще станут ездить в ЕС без виз , либо платят за это почти вдвое меньше нас. TUT.BY отвечает на семь простых вопросов о том досадном месте, в котором оказалась Беларусь в своих визовых отношениях с Евросоюзом.

Чем мы хуже соседей? По статистике — даже лучше. Беларусь — многолетний лидер в мире по числу выданных шенгенских виз на душу населения. В 2016 году их получили почти 694 тысячи белорусов. Процент отказов у нас самый низкий в мире — 0,3%. Это в четыре раза меньше, чем у России, в 10 раз меньше, чем у Украины, и в 40 раз меньше, чем у Грузии. Последние две страны в этом году получили от Брюсселя безвизовый режим. Беларусь — последняя страна Восточной Европы, жители которой должны платить за визы 60 евро. Вдвое меньше платят не только россияне, но и армяне с азербайджанцами — с 2014 года. Мы тогда только начали переговоры об упрощении визовых процедур.

Все потому, что мы «последняя диктатура Европы»? И нет, и да. Сегодня политика больше не является препятствием для визовых переговоров. Россия и вовсе обложена европейскими санкциями за Крым и Донбасс, но это не мешает им уже 10 лет быть впереди нас по визовым отношениям с ЕС. Молдове, Грузии и Украине не помешало то, что они не контролируют части своих территорий. Армении и Азербайджану — то, что они в военном конфликте друг с другом. Но вот исторически наша задержка связана как раз с политикой. До 2011 года Евросоюз не хотел открывать белорусам упрощенный визовый режим из-за проблем с демократией. А потом, когда Брюссель передумал, еще почти три года зрел Минск. В конце 2013-го с предложением о визовых переговорах к ЕС обратился Владимир Макей. В итоге, мы затянули этот вопрос настолько, что подошли к диалогу в самый неудачный момент.

В чем проблема сейчас? Первый год переговоры шли хорошо, стороны были готовы парафировать (официально согласовать) текст визовых соглашений к Рижскому саммиту Восточного партнерства в 2015 году. Но, как позже расскажет Макей, накануне этого мероприятия у ЕС возникли «технические зацепки». Их суть раскрыла бывшая замглавы МИД Елена Купчина. Основных разногласия два. Во-первых, ЕС хочет от Беларуси «дополнительные гарантиях безопасности диппаспортов». Владельцы таких паспортов (депутаты, дипломаты, некоторые высокопоставленные чиновники) смогут по соглашению ездить в ЕС без виз. Судя по всему, речь идет о биометрических паспортах для этих людей. 10 лет назад этого от стран-кандидатов на упрощенный режим еще не требовали, но вот у последних подписантов — Армении и Азербайджана — такой пункт в договорах был . Во-вторых, в пакете с упрощением визового режима, Беларусь и ЕС должны подписать соглашение о реадмиссии. Оно включает обязанность Беларуси самостоятельно принимать всех нелегалов, которые из нашей страны попали в ЕС, и своими силами возвращать их в страны их проживания. Учитывая открытую границу с Россией, их может оказаться слишком много. Минск просит у Евросоюза трехлетний переходный период, пока это обязательство действовать не будет, чтобы оценить ситуацию и подготовить свою инфраструктуру для приема мигрантов. И России, и Украине ее давали 10 лет назад. Но, сегодня отдельные страны-члены Евросоюза такую отсрочку Беларуси давать не хотят. Причина — миграционный кризис последних лет. Другими словами, нам просто не повезло со временем. Начались бы переговоры на пару лет раньше, сегодня шенгенская виза могла бы стоить дешевле.

Но мы же отменили для них визы... За отмену виз для граждан 80 государств, включая страны Шенгенской зоны, ожидать какой-то автоматической взаимности от Евросоюза не стоит. В Брюсселе наверняка заметили наш жест доброй воли, но это не сняло технические препятствия, о которых мы написали. Такие шаги не работали на ускорение переговоров даже в спокойные 2000-е. Украина сама отменила визы для граждан ЕС еще в 2005 году, а упрощенный режим от Брюсселя получила лишь через три года. До ответного европейского безвиза и вовсе оставалось почти 10 лет.

Когда переговоры закончатся? Этого не знает никто. Известно лишь, что последние экспертные консультации Брюсселя и Минска прошли «пару месяцев назад». Об этом недавно заявил Владимир Макей , признав, что задержка связана, в том числе, и с миграционным кризисом в Европе. Дипломатам из ЕС изложили белорусское видение ситуации и технических разногласий. Следующие консультации должны пройти в Минске в июне. На них европейцы должны отреагировать на то, что они услышали в последней встрече от белорусских коллег.

Что мы получим в итоге? Несколько послаблений. Виза будет стоить 35 евро вместо сегодняшних 60. Сократится список документов, которые нужно подавать на визу. Больше категорий белорусов, включая студентов, смогут получать бесплатные визы и многоразовые долгосрочные визы (на пять лет). Владельцы диппаспортов смогут посещать ЕС без виз.

Есть ли шанс на безвиз? Эта перспектива очень далекая. Переговоры об отмене виз могут начаться только после упрощения визового режима. В Украине разбежка заняла более двух лет, а вторые переговоры длились почти семь лет. Для безвизового режима нужно выполнить множество условий (у нашей южной соседки было 144). Для каждой страны они подбираются индивидуально, но обычно делятся на четыре группы: 1. Безопасность документов, включая обязательное введение биометрических паспортов 2. Управление границами и миграционная политика 3. Правопорядок (меры по борьбе с коррупцией, торговлей людьми, отмыванием денег, защите персональных данных и т.д.) 4. Права человека (недискриминация меньшинств, доступ к правосудию и т.д.). Несложно догадаться, с каким из блоков условий у Беларуси будут самые большие проблемы на потенциальных переговорах с Евросоюзом.