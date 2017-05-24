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Нефтедобывающие страны продлили венское соглашение на 9 месяцев

25.05.2017 19:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства договорились продлить венское соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Заседание ОПЕК в Вене, на котором обсуждалось продление сделки, длилось около пяти часов.

"ОПЕК и страны вне картеля договорились продлить сделку на 9 месяцев", — сказал Зангане по итогам встречи.

Вместе с тем, министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук добавил, что при этом сохраняются особые условия для Ирана, Ливии и Нигерии.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами назвал "очень хорошим" результат встречи ОПЕК и других нефтедобывающих стран.    

Как ожидается, следующая встреча стран венского соглашения о сокращении добычи нефти состоится в конце ноября. "Утверждена дата 173-го саммита ОПЕК и третьей министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК: 30 ноября 2017 года", — говорится в сообщении министерства нефтяной промышленности Нигерии.

Согласно последним данным, мировые цены на нефть ускорили падение, не дождавшись решения о сокращении добычи "черного золота". В среднем нефть дешевеет более чем на 3%.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

 
Теги: Минск
 
 
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Дальнейшее продление соглашения может быть рассмотрено на очередной встрече в ноябре.

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