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В Беларуси утвержден порядок применения знака соответствия техническому регламенту
25.05.2017 19:53 — Новости Экономики | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №383 от 24 мая 2017 года утверждены описание и порядок применения знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь. Такая информация размещена на
Знаком соответствия маркируется продукция, которая прошла все установленные соответствующими техническими регламентами Беларуси процедуры оценки соответствия.
Документом установлено, что размеры знака соответствия должны гарантировать четкость его элементов и их различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта. Знак должен быть выполнен любым методом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности, хранения) продукции. Изображение знака соответствия должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую оно нанесено.
Знак соответствия наносится непосредственно на продукцию вблизи информации об изготовителе, как правило, на ее несъемной части, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах. Допускается нанесение знака соответствия на наименьшей потребительской упаковке (таре) и указание в прилагаемых к продукции эксплуатационных документах при невозможности нанесения его непосредственно на продукцию (если размер или ее тип не позволяют нанести знак соответствия). В случае отсутствия упаковки на такую продукцию знак соответствия приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.
Согласно документу, не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных ввести в заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и изображения знака соответствия.
В случае если на продукцию наносятся иные знаки соответствия, то они не должны ухудшать видимость, четкость и читаемость знака соответствия.
Постановление вступает в силу с 30 июля текущего года.-0-
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Знаком соответствия маркируется продукция, которая прошла все установленные соответствующими техническими регламентами Беларуси процедуры оценки соответствия.
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