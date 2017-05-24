В Беларуси утвержден порядок применения знака соответствия техническому регламенту

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №383 от 24 мая 2017 года утверждены описание и порядок применения знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Знаком соответствия маркируется продукция, которая прошла все установленные соответствующими техническими регламентами Беларуси процедуры оценки соответствия.

Документом установлено, что размеры знака соответствия должны гарантировать четкость его элементов и их различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта. Знак должен быть выполнен любым методом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности, хранения) продукции. Изображение знака соответствия должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую оно нанесено.

Знак соответствия наносится непосредственно на продукцию вблизи информации об изготовителе, как правило, на ее несъемной части, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах. Допускается нанесение знака соответствия на наименьшей потребительской упаковке (таре) и указание в прилагаемых к продукции эксплуатационных документах при невозможности нанесения его непосредственно на продукцию (если размер или ее тип не позволяют нанести знак соответствия). В случае отсутствия упаковки на такую продукцию знак соответствия приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.

Согласно документу, не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных ввести в заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и изображения знака соответствия.

В случае если на продукцию наносятся иные знаки соответствия, то они не должны ухудшать видимость, четкость и читаемость знака соответствия.

Постановление вступает в силу с 30 июля текущего года.-0-