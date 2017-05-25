Первый трактор «Амкодор» будет представлен на выставке «Белагро», которая пройдет 6−10 июня в Минске. Об этом TUT.BY рассказали на самом заводе.

Опытный образец уже прошел первые полевые испытания. Презентация новой техники запланирована на июнь.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



О том, что «Амкодор» активно занимается тракторной тематикой, вчера журналистам рассказал вице-премьер Владимир Семашко.

«Хозяин „Амкодора“ Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю [этот проект]», — сказал Семашко. По его словам, у «Амкодора» есть определенные компетенции в этом вопросе. «Поэтому, по крайней мере, правительство поддерживает это решение. Он же рискует и инвестирует, это частный бизнес. Если он считает, что это перспективно, пусть вкладывает», — отметил вице-премьер.

Кроме того, новый завод поспособствует и развитию конкурентной среды, в том числе и для МТЗ. «Вы (журналисты. — Прим. TUT.BY) же рыночники. Всегда ратуете за конкуренцию, которая двигатель прогресса. Поэтому мы тоже считаем, что это положительный момент», — сказал Владимир Семашко.

По его информации, объем инвестиций в новое производство составит 300−350 млн долларов, планируется использовать китайские кредиты. Завод планируется построить за три года после принятия окончательного решения по кредитованию. «Но три года — это жесткие сроки. Обычно — 4−5 лет», — сказал вице-премьер.

Год назад Александр Лукашенко снялся в юбилейном ролике Минского тракторного завода. После поездки на «Беларусе» между Лукашенко и Александром Шакутиным произошел такой диалог.

— Александр Григорьевич, как вам белорусская техника?

— Я надеюсь, «Амкодор» сделает не хуже.

— Будем стараться, чтобы не подвести вас.