Производство безопасного антифриза наладили в Гомеле

ГОМЕЛЬ, 26 мая — Sputnik. Новую рецептуру и технические условия производства охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания предложили специалисты "Гомельхимторга". В состав антифриза ввели глицерин — относительно безопасное вещество, применяемое в том числе в косметологии.

В результате антифриз перестал быть средством IV класса опасности, требующим специальной утилизации. Переработать отработанный состав можно в общих сетях канализации.

Установку для производства безопасного антифриза разработали белорусские специалисты. Закупку оборудования и его монтаж оплатил Европейский союз в рамках проекта "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", реализуемого Программой развития ООН. На эти цели "Гомельхимторгу" выделили 170 тысяч евро. Были созданы новые рабочие места, около 40 гомельских экологов прошли обучение по вопросам сбора и утилизации антифриза и других опасных жидкостей.

Гомельский завод на первом этапе будет производить 500 тонн безопасного антифриза. Это около 5% потребности Беларуси в том составе, который сейчас в основном импортируется.

Мощность реактора позволяет в перспективе получать до 1000 тонн продукции в год. Для этого потребуется серьезная маркетинговая работа. Помощь в ней до конца года окажет Евросоюз в рамках все той же программы. В дальнейшем развитие завода будет зависеть от заинтересованности местных властей.

"Задача пилотного проекта — запуск производства и наработка опыта. Инициаторы готовы делиться технологиями с другими регионами", — отметила руководитель проекта по переходу к зеленой экономике Ольга Чабровская.



© Sputnik / Мария Амелина Проект реализован на базе предприятия "Гомельхимторг" при финансовой поддержке Европейского союза

Ввод в эксплуатацию нового завода приветствовал заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Он отметил три значимые составляющие проекта: экологическую безопасность, импортозамещение и создание новых рабочих мест. Производство экологически безопасных жидкостей — не новость для Европы, но гомельская линия стала первой на всем постсоветском пространстве.

"В одном небольшом проекте соединилось множество положительных моментов. И не только для одного конкретно взятого предприятия. При удачном ведении бизнеса мы снизим нагрузку на экологию, дадим работу своим людям, потесним импортеров. Однозначно ощутят эффект крупные транспортные предприятия, несущие большие затраты на утилизацию традиционных видов антифриза", — заметил Болеслав Казимирович.

Сегодня в Беларуси реализуются 23 пилотных проекта, направленных на продвижение экологически чистых, энергоэффективных инициатив, имеющих социальную значимость. Общий объем финансирования со стороны Евросоюза составляет 12 млн евро. В Гомельской области, помимо выпуска антифриза, организуют производство сапропеля в Житковичах — проект, уникальный для самой Европы. В Витебской области финансируется инициатива по полной переработке отходов молока.