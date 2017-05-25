ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-апреле увеличился более чем на 20%

26.05.2017 09:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот в январе-апреле 2017 года увеличился на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил $18,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Доля товарооборота со странами Содружества Независимых Государств составила 61,5%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 29,8% до $5,1 млрд, импорт - на 23,6% до $6,2 млрд.

Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 6,2%. Экспорт и импорт составил $2,1 млрд и $1,8 млрд соответственно.

Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Турция, Литва, Нидерланды, Италия, Бразилия, Казахстан.

Основные экспортируемые товары - нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Ведущие позиции в импорте из других государств занимают нефть сырая, газы нефтяные и нефтепродукты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля товарооборота со странами Содружества Независимых Государств составила 61,5%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 29,8% до $5,1 млрд, импорт - на 23,6% до $6,2 млрд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Производство безопасного антифриза наладили в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика