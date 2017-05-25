Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-апреле увеличился более чем на 20%

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот в январе-апреле 2017 года увеличился на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил $18,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Доля товарооборота со странами Содружества Независимых Государств составила 61,5%. Экспорт в страны СНГ увеличился на 29,8% до $5,1 млрд, импорт - на 23,6% до $6,2 млрд.

Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 6,2%. Экспорт и импорт составил $2,1 млрд и $1,8 млрд соответственно.

Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Турция, Литва, Нидерланды, Италия, Бразилия, Казахстан.

Основные экспортируемые товары - нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Ведущие позиции в импорте из других государств занимают нефть сырая, газы нефтяные и нефтепродукты.-0-