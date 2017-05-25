В интервью «Ежедневнику» глава администрации СЭЗ «Витебск» Сергей Юркевич рассказал о новых преференциях, а также поделился мнением о наиболее актуальных проблемах белорусского бизнеса и возможных путях их решения.





— Нынешней весной в СЭЗ «Витебск» зарегистрировалось 2 новых резидента, как оцениваете активность инвесторов?

— Считаю это неплохим результатом, учитывая, что до начала года была некоторая неопределенность по условиям работы с 1 января 2017 года в связи с отменой части таможенных льгот. Это негативно влияло на инвестиционную привлекательность свободных экономических зон республики, а также на процесс принятия решений инвесторами в пользу Беларуси. Весь 2016 год Министерством экономики совместно с администрациями СЭЗ проводилась работа по выработке предложений по компенсационным мерам. В результате 30 декабря 2016 года Президент подписал Указ № 508 по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон. В документе принят ряд дополнительных льгот. Указ позволит частично компенсировать потери резидентов СЭЗ от отмены таможенной льготы, в нем также определен единый срок действия свободных экономических зон Беларуси до 2050 года, расширены границы трех СЭЗ — «Брест», «Гродно», и «Витебск».

— Что именно в Указе № 508 способствует улучшению инвестиционного климата?

— Для СЭЗ прописано освобождение от налога на прибыль на 10 лет, раньше было 5 лет. Ввели такую льготу, как освобождение от арендной платы за земельные участки. Резиденты теперь освобождены от таможенного НДС. Минимальная сумма инвестиций по бизнес-плану для резидентов стала 500 тысяч евро, при условии их вложения в течение трех лет.

— В чем преимущество СЭЗ «Витебск» в сравнении с другими свободными экономическими зонами страны?

— Витебская область, в том числе и СЭЗ «Витебск» имеют выгодное географическое и экономическое положение: развитая транспортная сеть делает территорию СЭЗ «Витебск» наиболее привлекательной для организации производств, ориентированных на экспорт продукции и услуг на рынки России, Прибалтики, Скандинавии и Центральной Европы. Через область проходят крупнейшие европейские автомобильные и железнодорожные магистрали. В Витебске находится аэропорт, который может принимать самолеты Ту-154, Ил-76, а также бизнес- авиацию.

В секторе № 1 «Журжево» в Витебске (бывший военный аэродром) нами построена необходимая инфраструктура, имеются свободные земельные участки, которые мы предлагаем инвесторам под строительство новых производств. Сейчас там работает 8 предприятий-резидентов.

Кроме того, «изюминкой» СЭЗ «Витебск» является сектор № 11 в п. Болбасово Оршанского района, который включает территорию Оршанского авиаремонтного завода и прилегающую территорию общей площадью около 593,6 га. На территории сектора Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено создание территориальной СЭЗ, которая будет наделена рядом дополнительных таможенных преференций, что, несомненно, повысит инвестиционную привлекательность Витебского региона.

— Какими именно дополнительными льготами будут обладать резиденты территориальной СЭЗ?

— Оговорюсь: пока соответствующий указ не вступил в силу, но в таможенном кодексе ЕАЭС уже преференции прописаны. Так, товары, ввозимые на площадку таких СЭЗ, могут использоваться, как для последующей переработки, так и для складирования, погрузочно-разгрузочных операций. Ввоз товаров на территориальные СЭЗ могут осуществлять юридические лица, не являющие резидентами таких СЭЗ. Товары, ввезенные в территориальные СЭЗ, не подлежат таможенному декларированию. Товары, ввозимые с целью строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, подлежат таможенному декларированию на срок до 4 месяцев. Этими льготами предприятие сможет воспользоваться, когда приобретет статус резидента СЭЗ «Витебск».

На площадке в п. Болбасово компания «Бремино Групп» уже реализует инвестиционный проект по строительству мультимодального промышленно-логистического комплекса. Проект предполагает создание логистического комплекса площадью около 100 га. и создание промышленной зоны (около 130 гектаров), где будут располагаться сборочные и сопутствующие производства. Логистическому комплексу «Бремино Орша» планируется придать условия деятельности схожие с индустриальным парком «Великий камень». Проект позволит создать в регионе логистический кластер. Ведутся переговоры об участии в данном проекте компаний из Китая, Омана и других стран.

— Какие наиболее крупные и значимые проекты реализуются в СЭЗ «Витебск»?

— На территории СЭЗ «Витебск» функционирует 37 предприятий-резидентов. Капитал из 14 стран. На предприятиях трудится более 10 тыс. человек, в прошлом году создано 216 новых рабочих мест. Резиденты СЭЗ вносят существенный вклад в экономические показатели области. Бренды «Витязь», «Фортэкс- водные технологии», «Энергокомплект», «Полимерконструкция», «Оршанский льнокомбинат», «Белль Бимбо плюс», «Витебские ковры» и др. известны всем.

Приятно отметить, что в СЭЗ в последнее время приходят всемирно известные корпорации, владеющие компаниями в разных странах. В качестве примера приведу несколько проектов, реализуемых в СЭЗ «Витебск». В Орше итальянская компания Manuli Rubber Industries s.p.a. создала предприятие СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» по выпуску рукавов высокого давления. Это единственный в Беларуси такой завод. За 5 лет реализации проекта инвестировано 10,8 млн долларов, численность работающих 98 человек.

Также в Орше работает компания «ЛИНПАК Пекеджинг Ист» (ее головной офис находится в Великобритании), которая занимается изготовлением упаковочных материалов из вспененного полистирола. В данн/ый инвестиционный проект вложено около 15 млн долларов инвестиций, создано 85 рабочих мест. В планах у предприятия расширение производства.

В Витебске 11 мая состоялось официальное открытие производства международного холдинга «Модерн Экспо» по выпуску торгового оборудования. Запуск производства позволил создать более 200 новых рабочих мест. Но это только 1-й пусковой комплекс, и в будущем количество работающих будет увеличиваться. Производственная площадь предприятия на сегодняшний день составляет более 22 тыс. кв. метров и оснащена новейшим оборудование и технологиями по металлообработке. Продукция поставляется на рынки стран ЕАЭС. И я уверен, в ближайшей перспективе это предприятие будет одним из самых передовых в г. Витебске.

— В каких случаях предприятия покидают СЭЗ «Витебск», по каким причинам это происходит?

— Прекращение деятельности — это естественный процесс. У кого-то заканчивается инвестиционный проект и срок действия договора об условиях деятельности в СЭЗ, кто-то покидает СЭЗ по финансово-экономическим причинам. В прошлом году четыре предприятия утратили статус резидента СЭЗ «Витебск». Например, организация выпускала в г. Барань (Оршанский район) светодиодную продукцию и осветительные приборы. Она работала в СЭЗ по бизнес-плану до 30 декабря 2016 года. Руководители предприятия на момент окончания срока действия договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне не видели перспектив развития и инвестирования в свое производство в ближайшее время (российский рынок свернулся, количество заказов уменьшилось). В результате, в связи с окончанием срока действия договора, предприятие утратило статус резидента СЭЗ.

Бывают случаи, когда инвестор рассчитывает, что получит кредит иностранного банка, но ему отказывают. Иногда резидентов подводят партнеры по бизнесу, или не удается их найти, как изначально планировалось. Есть предприятия, которые мы лишаем статуса резидента за невыполнение условий договора о деятельности в СЭЗ «Витебск». Например, если мы видим, что инвестиции не вложены, и развитие бизнеса не просматривается.

Бизнесу в Беларуси мешают излишние проверки

— Существует мнение, что предпринимателям в Беларуси сложно работать по объективным причинам — из-за сложного противоречивого законодательства…

— Я с этим не совсем согласен. Законодательство направлено на развитие бизнеса и постоянно совершенствуется в этом направлении. В настоящее время в нашей республике делается все для того, чтобы частный бизнес развивался, исключаются излишние требования к осуществлению бизнеса, совершенствуется контрольная (надзорная) деятельность. Не так давно завершилось общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, которые направлены на кардинальное изменение основных механизмов взаимодействия государства и бизнеса, стимулирование деловой активности и развитие предпринимательской инициативы. Уверен, что это будет способствовать развитию бизнеса в республике. Правда, существуют отдельные процедурные моменты, затягивающие и усложняющие решение вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели.

— Какие наиболее важные изменения на ваш взгляд в нормативные акты могут облегчить условия ведения бизнеса?

— Прежде всего, надо дифференцировать контрольно-надзорную деятельность. То есть уменьшить количество проверок, и чтобы эта деятельность была профилактической. Сотрудники проверяющих органов должны больше помогать, чем выявлять нарушения и сразу наказывать. Подсказать бизнесмену — как надо работать, что сделать для избежания нарушений в будущем. Плюс некоторые нормативные акты требуют пересмотра.

— На какие законодательные документы вам, прежде всего, хочется обратить внимание?

— В стране до сих действуют некоторые нормативы, которые созданы десятки лет назад, и с тех пор не изменялись, хотя этого требует время. К примеру, ТКП по противопожарной защите, санитарные нормы и др. Надо пересмотреть некоторые законодательные акты с целью удобства для ведения бизнеса. И надзорные службы должны не стремиться создавать препоны предпринимателям, а идти им навстречу. Как это происходит в некоторых странах дальнего зарубежья, где нормы менее жесткие.

— Что скажете насчет зарегулированности бизнеса в нашей стране?

— Конечно, следует упростить некоторые процедурные моменты. Для открытия и развития бизнеса надо обойти немало кабинетов, чтобы получить разрешения и согласования, что занимает массу времени. Например, с момента принятия решения о начале строительства к процессу строительства можно реально приступить в лучшем случае, спустя полгода.

Хотя, конечно, ряд согласований необходим, так как по земельным участкам могут проходить газопроводы, электрические сети и другие инженерные коммуникации. Но в целом отношение работников госорганов должно быть направлено на оперативное решение вопросов и им надо идти навстречу инвесторам.

В этой связи хотелось бы отметить, что администрация СЭЗ «Витебск» является своеобразным «мостиком» между бизнесом и государственными органами, помогая в силу своей компетенции более оперативно решать возникающие вопросы при реализации инвестиционного проекта. Наши двери всегда открыты как для потенциальных инвесторов, так и для резидентов СЭЗ. К слову, в июне я планирую проведение прямой телефонной линии, в ходе которой буду рад ответить на вопросы, касающиеся деятельности свободной экономической зоны.

— Что думаете насчет инициативы бизнес-ассоциаций убрать у свободных экономических зон и парков высоких технологий льготы?

— Я таких инициатив не слышал. Думаю, что это больше популистские размышления. Нынче в республике на законодательном уровне имеется ряд преференционных режимов: это и Парк высоких технологий, и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», и льготы при заключении инвестиционного договора по декрету Президента РБ № 10, и льготы в средних, малых городах и сельской местности и так далее. Все это направлено на активизацию деловой активности и привлечение в страну инвесторов.

Многие государства применяют механизм СЭЗ для повышения своей инвестиционной привлекательности. По некоторым оценкам количество СЭЗ в мире составляет до двух тысяч. Через них проходит 10-я часть мирового торгового оборота, задействовано более 3 млн человек.

— Является ли на ваш взгляд честной конкуренция, когда одно предприятие трудится на базе СЭЗ или ПВТ, пользуясь многочисленными льготами, а другое — нет?

— Конкуренция в бизнесе является двигателем прогресса. Кроме того, благодаря ей рынок услуг и товаров для непосредственного потребителя значительно вырастает. Государство, в свою очередь, ограничивает развитие монополизма и недобросовестной конкуренции.

— Какие ближайшие планы развития у СЭЗ «Витебск»?

— С целью дальнейшего комплексного развития регионов Витебской области администрацией СЭЗ «Витебск» подготовлены документы по расширению территории СЭЗ «Витебск» путем создания двух новых секторов на территории Полоцкого района и Новополоцка. В перспективе здесь возможно возникновение нефтехимического кластера. Шли к принятию такого решения около года. Причем инициатива исходила от местных властей Полоцка и Новополоцка. Новые секторы СЭЗ «Витебск» планируется разместить на пустующих площадях ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Измеритель» и ряда других субъектов хозяйствования. Есть договоренности о создании предприятий, среди них достаточно серьезные — с объемом инвестиций 5 и более миллионов долларов. Пока не подписаны документы, инвесторов и государства, которые они представляют, я называть не вправе.