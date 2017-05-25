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ГТК отметил рост внешнеторгового оборота Беларуси

26.05.2017 10:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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В денежном эквиваленте за январь-апрель 2017 года внешнеторговый оборот республики составил 18,3 миллиарда долларов США.

В частности, товарооборот со странами СНГ составил 61,5% от общего количества, при этом экспорт товаров в страны Содружества вырос на 29,8% и составил чуть более пяти миллиардов долларов, импорт вырос на 23,6% и составил 6,2 млрд.

ГТК также отметил и рост товарооборота со странами Евросоюза — по сравнению с первым кварталом прошлого года он вырос на 6,2%. Беларусь экспортировала товаров в ЕС на 2,1 млрд., импортировала — на 1,8 миллиарда.

Отмечается, что основными торговыми партнерами республики являются Россия, Украина, Китай, Казахстан, Бразилия и ряд стран Еврозоны. Беларусь в основном экспортирует нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты, а также грузовые автомобили и тракторы. Значительную часть импорта республики составляют: сырая нефть, нефтепродукты и газ.

 
 
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Внешнеторговый оборот Беларуси за первый квартал текущего года увеличился на 21,6% по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2016 года,...

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