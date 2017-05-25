|
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
26.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Новые места всегда будут казаться красивее. Как водится, у соседа трава зеленее. Но, по правде говоря, в Минске действительно нет цельного объемного местечка для атмосферных прогулок. Их нужно искать, что мы и предлагаем вам сделать, прихватив с собой стакан кофе. Мы побродили как по центру города, так и в местах ближе к окраине. Смотрите, что из этого вышло.
Фото: Павел Садовский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Прогуляться бы по улочкам Парижа, Берлина, Санкт-Петербурга, Львова…(нужное подчеркнуть), ведь в Минске совсем негде насладиться архитектурной эстетикой» — как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии