«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки

Новые места всегда будут казаться красивее. Как водится, у соседа трава зеленее. Но, по правде говоря, в Минске действительно нет цельного объемного местечка для атмосферных прогулок. Их нужно искать, что мы и предлагаем вам сделать, прихватив с собой стакан кофе. Мы побродили как по центру города, так и в местах ближе к окраине. Смотрите, что из этого вышло.