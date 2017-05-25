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«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки

26.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Новые места всегда будут казаться красивее. Как водится, у соседа трава зеленее. Но, по правде говоря, в Минске действительно нет цельного объемного местечка для атмосферных прогулок. Их нужно искать, что мы и предлагаем вам сделать, прихватив с собой стакан кофе. Мы побродили как по центру города, так и в местах ближе к окраине. Смотрите, что из этого вышло. 

«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки
«Как-будто не в Минске» — красивые места столицы, которые вы могли не заметить. Фотозарисовки

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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«Прогуляться бы по улочкам Парижа, Берлина, Санкт-Петербурга, Львова…(нужное подчеркнуть), ведь в Минске совсем негде насладиться архитектурной эстетикой» — как...

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