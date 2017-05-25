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«Это тот возраст, когда хочется путешествовать, заниматься саморазвитием, а не сидеть и думать, как же за квартиру заплатить» — 25-летние о жизни с родителями
26.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Дарья Ерошевич, младший научный сотрудник:
— Мы с мужем живем у моей бабушки в трехкомнатной квартире. Возможности купить квартиру, каких-то глобальных накоплений и иных крупных денежных средств до свадьбы у нас не было, а откладывая деньги только с заработной платы, квартиру купить нереально.
Мой муж еще до свадьбы взял участок под строительство дома как нуждающийся недалеко от Логойска. Теперь мы планируем построить дом. Мы вынуждены жить с бабушкой, потому что у нас нет другой возможности, да и квадратные метры нам позволяют комфортно всем разместиться, чтобы не мешать друг другу. Мы решили, что те деньги, которые бы тратили на съемное жилье, лучше всего откладывать на строительство дома.
Каждая семья хочет жить отдельно. Если бы в стране были адекватные возможности приобрести свое жилье, то мы бы обязательно ими воспользовались. Когда мы ходили в банк узнать условия кредитования на жилье, то нам готовы были выдать займ под 21% годовых на 15 лет. Просчитав сумму выплат, мы поняли, что пришлось бы отдавать больше половины семейного дохода на кредит, учитывая, что мы бы работали на полную зарплату. Если я уйду в декрет или кто-то уволится с работы, то выплачивать его будет практически нереально.
Валерьян Шкленник, журналист:
— Если бы не финансовые приключения 90-х годов, когда у родителей советские вклады с пятизначными цифрами вылетели в «трубу», и очередь на квартиру от Минского завода вычислительной техники, то я бы уже жил в своей собственной квартире более двух лет.
Вариант съезда на съемную квартиру не рассматриваю. Потому что тогда это в разы осложнит возможность приобретения в перспективе собственного жилья. Посчитайте сумму аренды той же «однушки» в Минске за месяц и умножьте ее на 12. Окажется, что плата за возможность жить отдельно составляет примерно $1,5-2 тыс. заокеанских денежных знаков. За 10 лет эта сумма достигает уже $15-20 тыс., а ведь еще не так давно найти квартиру дешевле $250 в Минске было задачей практически нереальной. В таком случае за 10 лет плата составляла бы уже $30 тыс., которых у вас уже не будет.
Так не лучше ли этой приличной суммой распорядиться иначе? Тем более, что плюсы своего жилья по сравнению со съемным неоспоримы. Хотя бы элементарно тем, что вас никто не выкинет по своему желанию, и вам не придется в поте лица бегать с чемоданами в руках и искать новый угол.
Кредиты на постройку жилья в Беларуси есть, но какие дорогие! Ведь что такое платеж по кредиту в 12-14% годовых? Это означает то, что за 7-8 лет вы должны будете вернуть банку все взятые деньги, а дальше будете платить проценты за пользование чужими деньгами. В той же Германии процентная ставка по кредиту составляет 2-3%, что куда более «вкусно». Кроме того, кредиты у нас, как правило, привязаны либо к ставке рефинансирования, либо к ставке овернайт. Давно ли эти ставки штурмовали отметки в 40-45% годовых? Да и не в моих правилах жизни играть в азартные игры, тем более с банками.
Но это все не означает, что надо, как говорится, «забить» на все и жить с родителями до пенсии. Как говорит китайская мудрость, любой длинный путь начинается с маленького шага. Тем более, что заветные бетонометры потеряли в цене за последние три года довольно ощутимо. Кто знает, может, тенденция продолжится и далее? Пока что к этому есть все предпосылки.
Ксения Расолько, специалист по мерчендайзингу:
— Если снимать квартиру, то надо платить и за съем жилья, и за коммунальные услуги. Когда живешь в «своей» квартире, то платишь, по сути, только за коммуналку. Отдавать половину своей зарплаты за квартиру в родном городе, зная, что мне есть где жить, как минимум, просто жалко. Я эти деньги лучше потрачу на развлечения, обучение и т.д. Плюс моя квартира находится в центре города, а снимать жилье в таком же районе будет стоить прилично.
Сомневаюсь, что я решилась бы брать кредит на жилье. Опять же, во многом придется себе отказывать. «25 лет» — как раз тот возраст, когда хочется путешествовать, заниматься саморазвитием, ходить по интересным местам, пробовать что-то новое, а не сидеть и думать, как же за квартиру заплатить.
Возможно, если бы у меня была своя семья или серьезные отношения, я бы еще подумала об отдельном жилье, но в моем нынешнем положении совсем как-то не хочется.
Могу сказать, что все мои знакомые и друзья делятся на тех, кто живет на съемных квартирах, и тех, кто живет с родителями или родственниками. Живущие на съемном жилье — это те, кто либо приезжий, либо состоит в серьезных отношениях/браке. У остальной половины такая же позиция, как у меня. Ну, или по крайней мере, похожая. Если жилплощадь позволяет (например, у нас у каждого своя комната), не вижу смысла отдавать свои кровные.
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«Это тот возраст, когда хочется путешествовать, заниматься саморазвитием, а не сидеть и думать, как же за квартиру заплатить» — 25-летние о жизни с родителями
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