«Это тот возраст, когда хочется путешествовать, заниматься саморазвитием, а не сидеть и думать, как же за квартиру заплатить» — 25-летние о жизни с родителями

Валерьян Шкленник, журналист:

— Если бы не финансовые приключения 90-х годов, когда у родителей советские вклады с пятизначными цифрами вылетели в «трубу», и очередь на квартиру от Минского завода вычислительной техники, то я бы уже жил в своей собственной квартире более двух лет.

Вариант съезда на съемную квартиру не рассматриваю. Потому что тогда это в разы осложнит возможность приобретения в перспективе собственного жилья. Посчитайте сумму аренды той же «однушки» в Минске за месяц и умножьте ее на 12. Окажется, что плата за возможность жить отдельно составляет примерно $1,5-2 тыс. заокеанских денежных знаков. За 10 лет эта сумма достигает уже $15-20 тыс., а ведь еще не так давно найти квартиру дешевле $250 в Минске было задачей практически нереальной. В таком случае за 10 лет плата составляла бы уже $30 тыс., которых у вас уже не будет.

Так не лучше ли этой приличной суммой распорядиться иначе? Тем более, что плюсы своего жилья по сравнению со съемным неоспоримы. Хотя бы элементарно тем, что вас никто не выкинет по своему желанию, и вам не придется в поте лица бегать с чемоданами в руках и искать новый угол.

Кредиты на постройку жилья в Беларуси есть, но какие дорогие! Ведь что такое платеж по кредиту в 12-14% годовых? Это означает то, что за 7-8 лет вы должны будете вернуть банку все взятые деньги, а дальше будете платить проценты за пользование чужими деньгами. В той же Германии процентная ставка по кредиту составляет 2-3%, что куда более «вкусно». Кроме того, кредиты у нас, как правило, привязаны либо к ставке рефинансирования, либо к ставке овернайт. Давно ли эти ставки штурмовали отметки в 40-45% годовых? Да и не в моих правилах жизни играть в азартные игры, тем более с банками.

Но это все не означает, что надо, как говорится, «забить» на все и жить с родителями до пенсии. Как говорит китайская мудрость, любой длинный путь начинается с маленького шага. Тем более, что заветные бетонометры потеряли в цене за последние три года довольно ощутимо. Кто знает, может, тенденция продолжится и далее? Пока что к этому есть все предпосылки.