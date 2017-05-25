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Экспертиза: разрешить любой спор при строительстве поможет судебный эксперт
26.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В Беларуси насчитывается порядка 30 судебно-экспертных организаций. Для занятия данным видом деятельности компания должна иметь лицензию Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
На сегодняшний день среди лицензиатов крупнейшей судебно-экспертной организацией в республике является ООО «
ООО «Судебно-экспертная коллегия» является официальным партнером премии
Экспертиза в области строительства
В области строительства компания оказывает 5 основных видов услуг: строительно-техническая экспертиза (судебная и досудебная), инженерные услуги и технадзор, обследование строительных конструкций, измерения и испытания (в том числе неразрушающий контроль), инженерные расчеты в области строительства. Но, пожалуй, одним из основных направлений деятельности компании в этой сфере является экспертиза.
Пользователями услуг организации являются как юридические лица — заказчики, застройщики строительства, подрядные организации, товарищества собственников, так и физические лица.
Много споров в ходе строительства возникает между заказчиками и подрядными организациями. При этом претензии друг к другу могут быть абсолютно разные.
— В нашей практике были случаи, когда по договору строительного подряда подрядчик выполнял на объекте определенный объем работ. Однако заказчик по разным причинам не хотел их принимать и оплачивать. Тогда подрядная организация обращалась к нам с просьбой определить объем и качество работ и дать соответствующее заключение, — рассказывает Геннадий Игнаткович, директор ООО «Судебно-экспертная коллегия».
Было в практике компании немало случаев, когда, наоборот, заказчику был предъявлен или даже подписан им акт выполненных работ. Но он сомневался, что подрядчик в акте представил достоверные объемы работ. Чтобы доказать это или, возможно, вернуть предоплату, он обращался в ООО «Судебно-экспертная коллегия».
Еще больше обращений поступает в коллегию, когда объект находится в стадии завершения строительства или после сдачи его в эксплуатацию.
— В последнее время некоторые заказчики строительства, как правило, при текущих и капитальных ремонтах, прописывают в договоре строительного подряда, что после подписания актов выполненных объемов не оплачивается от 10% до 20% стоимости строительных работ и что они будут дофинансированы после проведения обследования экспертной организацией. Когда работы завершаются, мы прибываем на объект, проверяем качество выполненных работ и даем заключение. Если обнаруживаем дефекты, то делаем перерасчет. Зачастую эта сумма сопоставима с 10-20% стоимости работ, которые вначале не проплатил заказчик, — делится опытом компании Игнаткович.
За годы работы на рынке многие заказчики оценили высокий профессионализм экспертов и имидж «Судебно-экспертной коллегии». Организация имеет своих постоянных клиентов, которые уже неоднократно обращались к ней за услугами.
— Для одного нашего постоянного заказчика — сети санаториев Беларуси — мы выполняем работы уже 7-8 лет. В первые годы совместной деятельности наши исследования подтверждали, что стоимость выполненных работ была завышена подрядчиком примерно на 20-30%. Это колоссальные суммы. Сегодня, когда договором предусмотрено, что окончательный расчет будет произведен только после нашего экспертного заключения, суммы переплат стали или незначительными, или их вообще нет. Причем проверки показывают, что злоупотреблений со стороны подрядчиков нет. Как правило, это ошибки в расчетах. Но пока заказчик от наших услуг не отказывается. Это очень дисциплинирует подрядчика, — дополняет Игнаткович.
Директор предприятия отмечает, что в конце 2011 и в 2012 году количество заказов от заказчиков и подрядчиков на услуги «Судебно-экспертной коллегии» заметно возросло. В какой-то мере причиной этому стал кризис. Данная тенденция наблюдается и сегодня.
В 2014 и 2015 годах увеличилось количество экспертиз по крупным объектам от 5 до 20 тыс. кв.м.
Судебная экспертиза
Судебная строительно-техническая экспертиза назначается судебными или следственными органами в том случае, если между сторонами возник спор, и для его разрешения одна из сторон обратилась в суд.
— Только в прошлом году в нашу организацию поступило 906 судебных экспертиз, из них около 45% — в области строительства, — говорит Геннадий Игнаткович. — К судебному эксперту предъявляются очень высокие требования. Заключения, данные судебным экспертом, должны быть понятными и достоверными. Он несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, если судом будет установлено, что судебный эксперт выполнил работу со значительными нарушениями, то действие его свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта может быть приостановлено, а организация может лишиться лицензии.
Часто ли приходится ходить в суд судебным экспертам? На этот вопрос Геннадий Игнаткович отвечает, что, например, в 2016 году судебных экспертов вызывали на судебные заседания для дачи пояснений примерно по каждому четвертому заключению эксперта. Собственно, это нормальная практика, уточняет директор предприятия. Как только дело доходит до суда, то у истца и ответчика появляются претензии к исполнителю работы. Другое дело, что в 99,9% случаев они необоснованные.
— Достоверность и полноту исследования судебного эксперта может оценить только суд. Если он не доволен его работой, то вправе вынести определение о назначении повторной экспертизы, а также частное определение в адрес эксперта. Система менеджмента качества и контроль за исполнением судебных экспертиз в нашей организации позволяют свести к минимуму возможность таких определений, не говоря уже о том, что наши эксперты никогда не привлекались к уголовной ответственности, — дополняет Дарья Баско, заместитель директора по судебной экспертизе ООО «Судебно-экспертная коллегия».
Бывают случаи, что приходится делать дополнительную экспертизу. Но это связано с тем, что орган, назначивший экспертизу, либо не совсем корректно поставил вопросы, на которые в ходе исследования должны быть даны ответы, либо изначально не предоставил все необходимые документы.
Несудебная экспертиза
Несудебная (досудебная) экспертиза проводится по обращениям юридических или физических лиц, по сути, по тем же вопросам, что и судебная. Есть только некоторые нюансы в самой процедуре исполнения экспертных работ.
Досудебную экспертизу можно сравнить с адвокатской деятельностью. Они отличаются лишь тем, что адвокаты оказывают юридические услуги, а эксперты — в различных областях знаний, в том числе строительства, экономики, товароведения и др. Причем в «Судебно-экспертную коллегию» поступает достаточно много запросов от адвокатов.
— Подготовка заключений по судебной и досудебной экспертизе ничем не отличается. Иногда к нам обращаются юрлица и физлица, чтобы понять, стоит ли вообще идти в суд, — рассказывает Игнаткович. — Мы делаем либо предварительный анализ, либо доскональную экспертизу. На основании нашего заключения стороны пытаются как-то договориться между собой. Это помогает им экономить и время, и судебные издержки. Но в практике есть немало случаев, когда конфликтующие стороны не хотят договариваться.
В прошлом году «Судебно-экспертной коллегией» проведено более 800 досудебных экспертиз, из которых, как и при судебной экспертизе, около 40-45% — в области строительства, оказано порядка 840 консультаций.
Инженерные услуги и технадзор
Сегодня ООО «Судебно-экспертная коллегия» также является аттестованной инженерной организацией и оказывает услуги по организации процесса строительства и техническому надзору на новых объектах и подлежащих ремонту зданиях и сооружениях.
На предприятии создан специализированный отдел, где работают 12 инженеров технического надзора и ведут технадзор единовременно на 15-17 объектах. Для оказания инженерных услуг им необходимо получать аттестат соответствия, который выдается РУП «Белстройцентр».
— В ходе строительства здания и сооружения все работы должны вестись под контролем инженера технадзора. Но, к великому сожалению, у нас в стране технадзор зачастую работает формально. Мы стали оказывать эти услуги после того, как в ходе судебной экспертизы нами были выявлены значительные дефекты при строительстве многоэтажного жилого дома и некоторых других зданий. Причиной этому стало отсутствие должного технического надзора на объектах. К тому же с такой просьбой к нам обратились наши заказчики, чтобы потом не заказывать у нас экспертизу и не тратить на это дополнительные средства, — говорит директор предприятия. — Мы пришли в этот бизнес не новичками, а с огромным опытом проведения судебных строительно-технических экспертиз. Подходы к технадзору у нас остались те же, что и к экспертизе.
Измерения и расчеты
В области строительства экспертная организация также оказывает услуги по проведению различных измерений и испытаний. В частности, в новостройках по шуму проверяются лифты, тепловые узлы и другое оборудование.
Кроме того, компания производит отдельные расчеты по инженерному проектированию, например, инсоляции, звукоизоляции, системам вентиляции и кондиционирования, прочностные расчеты.
— Мы проектируем теплозащиту зданий либо по заданиям генподрядчиков, либо отдельных проектных организаций, а также производим расчеты в особо сложных случаях, когда необходимо обеспечить очень высокий уровень звукоизоляции. Например, наши специалисты делали расчеты по теплозащите и звукоизоляции для БЦ «Магнит», по акустике для гостиницы «Виктория-2» и универсама «Столичный», — рассказывает заместитель директора по производственной деятельности ООО «Судебно-экспертная коллегия» Константин Дадьков.
Подобные расчеты производятся для кафе, магазинов, которые открываются на первых этажах жилых домов. Бывают случаи, когда в компанию обращаются жильцы верхних этажей с просьбой проверить на уровень шума работу холодильных установок, систем вентиляции и кондиционирования и торгового оборудования.
Особая проблема в жилых многоквартирных зданиях заключается в обеспечении звукоизоляции. За последние 20 лет многие жители многоэтажных жилых домов поменяли половое покрытие — деревянные доски и линолеум на ламинат или паркет, но при этом не соблюли технологию укладки. Это привело к нарушению в жилых помещениях звукоизоляции, а в итоге — к многочисленным жалобам жильцов на соседей.
Экспертиза по звукоизоляции или по превышению уровней шума проводится в досудебном порядке по обращениям ЖЭСов и ЖРЭО, когда соседи хотят разрешить проблему по обоюдному согласию или чтобы понять, есть ли превышение шума и кто в этом виноват.
В новых домах многие споры решаются на уровне товарищества собственников. Чтобы не нести судебные издержки, иногда подобные исследования оплачивает товарищество собственников, а затем виновная сторона — жильцы или строители — компенсирует расходы товариществу.
ООО «Судебно-экспертная коллегия» разрабатывала шумозащитные мероприятия для ТЭЦ-20 в Москве, когда стояла задача обеспечить от постороннего шума целый район. Кроме России подобные работы выполнялись для заказчиков строительства из Германии, Великобритании и Турции.
Все расчеты в компании производятся при помощи дорогих лицензируемых программных комплексов. Более половины из них оптимизированы разработчиками с учетом пожеланий и потребностей предприятия.
Цена вопроса
Если физическое лицо обращается в экспертную организацию сделать заключение по дефектам в новостройке, то ему может быть оказано три вида услуг. Первый — помощь в составлении дефектного акта или акта приемки (по сути, консультация). Стоимость такой услуги составляет 400-550 рублей. Данный вид услуги востребован для конструктивного ведения переговоров с застройщиком.
С заключением, где каждый дефект будет описан со ссылкой на нормативный документ, уже можно обращаться в суд. Такая услуга обходится заявителю порядка 850-1300 рублей.
По желанию может быть оказана дополнительная услуга по расчету стоимости устранения дефектов. Она стоит от 300 до 500 рублей.
Подавляющее большинство экспертиз, которые «Судебно-экспертная коллегия» выполняет для физлиц, обходятся им от 400 до 1200 рублей.
При обращении в компанию юрлица цена будет зависеть от сложности проведения экспертизы. Работа может стоить от 400-500 рублей до 20 000-30 000 рублей.
Стоимость самой дорогой несудебной экспертизы предприятия составляла около 45 000 рублей. Она производилась для магазина одной из известных торговых сетей.
В настоящее время проводится судебная экспертиза офисного здания в Минске на стадии его ввода в эксплуатацию. Стоимость услуги составляет 42 000 рублей.
Экономическая экспертиза
Сейчас большой популярность среди заказчиков пользуется такая услуга компании, как экономическая экспертиза.
Наиболее востребованными экономическими экспертизами являются: проверка правильности начисления расчетов, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений, установление наличия признаков ложного банкротства.
ООО «Судебно-экспертная коллегия» — успешно развивающая компания. Кроме сферы строительства она оказывает услуги в таких областях, как экспертизы технологического оборудования, транспорта, готовой продукции, сырья и материалов.
Специалисты предприятия ежегодно проходят обучение и переподготовку не только в Беларуси, но и России. Компания не экономит на этом свои деньги, потому что понимает, что востребованным и успешным может быть только подготовленный и всесторонне развитий человек. От уровня подготовки каждого специалиста в отдельности зависят качество и уровень оказания услуг организации в целом.
Фото: Павел Садовский
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