Экспертиза: разрешить любой спор при строительстве поможет судебный эксперт

Бывают случаи, что приходится делать дополнительную экспертизу. Но это связано с тем, что орган, назначивший экспертизу, либо не совсем корректно поставил вопросы, на которые в ходе исследования должны быть даны ответы, либо изначально не предоставил все необходимые документы.

Несудебная экспертиза

Несудебная (досудебная) экспертиза проводится по обращениям юридических или физических лиц, по сути, по тем же вопросам, что и судебная. Есть только некоторые нюансы в самой процедуре исполнения экспертных работ.

Досудебную экспертизу можно сравнить с адвокатской деятельностью. Они отличаются лишь тем, что адвокаты оказывают юридические услуги, а эксперты — в различных областях знаний, в том числе строительства, экономики, товароведения и др. Причем в «Судебно-экспертную коллегию» поступает достаточно много запросов от адвокатов.

— Подготовка заключений по судебной и досудебной экспертизе ничем не отличается. Иногда к нам обращаются юрлица и физлица, чтобы понять, стоит ли вообще идти в суд, — рассказывает Игнаткович. — Мы делаем либо предварительный анализ, либо доскональную экспертизу. На основании нашего заключения стороны пытаются как-то договориться между собой. Это помогает им экономить и время, и судебные издержки. Но в практике есть немало случаев, когда конфликтующие стороны не хотят договариваться.

В прошлом году «Судебно-экспертной коллегией» проведено более 800 досудебных экспертиз, из которых, как и при судебной экспертизе, около 40-45% — в области строительства, оказано порядка 840 консультаций.

Инженерные услуги и технадзор

Сегодня ООО «Судебно-экспертная коллегия» также является аттестованной инженерной организацией и оказывает услуги по организации процесса строительства и техническому надзору на новых объектах и подлежащих ремонту зданиях и сооружениях.

На предприятии создан специализированный отдел, где работают 12 инженеров технического надзора и ведут технадзор единовременно на 15-17 объектах. Для оказания инженерных услуг им необходимо получать аттестат соответствия, который выдается РУП «Белстройцентр».

— В ходе строительства здания и сооружения все работы должны вестись под контролем инженера технадзора. Но, к великому сожалению, у нас в стране технадзор зачастую работает формально. Мы стали оказывать эти услуги после того, как в ходе судебной экспертизы нами были выявлены значительные дефекты при строительстве многоэтажного жилого дома и некоторых других зданий. Причиной этому стало отсутствие должного технического надзора на объектах. К тому же с такой просьбой к нам обратились наши заказчики, чтобы потом не заказывать у нас экспертизу и не тратить на это дополнительные средства, — говорит директор предприятия. — Мы пришли в этот бизнес не новичками, а с огромным опытом проведения судебных строительно-технических экспертиз. Подходы к технадзору у нас остались те же, что и к экспертизе.



