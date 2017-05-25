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Заседание Совета глав правительств СНГ началось в Казани

26.05.2017 11:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Заседание Совета глав правительств СНГ началось в Казани

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств началось в Казани (Российская Федерация), передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходит в узком составе, затем она продолжится в расширенном составе. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.

На заседании Совета глав правительств СНГ планируется рассмотреть 13 проектов документов, касающихся экономического взаимодействия государств - участников СНГ и развития сотрудничества по другим направлениям.

В проект повестки дня включены вопросы, касающиеся, в частности, взаимодействия стран Содружества в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, главам правительств предлагается рассмотреть документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и др.-0-

 
 
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Встреча проходит в узком составе, затем она продолжится в расширенном составе. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.

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