В 2017 году планируется завершить строительство двух спортивных объектов по программе «Газпром — детям в Беларуси». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпром трансгаз Беларусь». Принципиальное решение было принято на заседании наблюдательного совета компании.





Группа «Газпром» реализует в Беларуси несколько социальных проектов. Однако в начале года появилась информация , что финансирование этих проектов поставлено на паузу. Это было связано с газовым спором между Беларусью и Россией, развязка в котором была найдена только в апреле.

23 мая набсовет «Газпром трансгаз Беларусь», «дочка» российской газовой монополии, принял решение завершить строительство двух объектов.

Спортивный комплекс в Осиповичах будет оснащен малым и большим бассейнами, а также залами для занятий игровыми видами спорта. В Кобрине к празднованию Дня города планируется открыть многофункциональную площадку для гандбола, баскетбола, волейбола, бега и силовых упражнений.

Газотранспортная система ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В состав ГТС также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменной соли. Общая численность персонала составляет 6,8 тысяч человек.