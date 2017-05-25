|
Субботин прокомментировал высказывание Данкверта: договориться можем в течении 10 дней
26.05.2017 11:36 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская продукция отличается высоким качеством и это подтверждают многие страны. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин.
Замминистра отметил, что антибиотики для лечения животных используются во всем мире. Но Беларусь, как и другие страны, активно работает над тем, чтобы снизить их использование.
«Что касается заявлений про антибиотики от якобы венерических заболеваний — все эти препараты широкого спектра, ими лечат многие заболевания, они имеют множество показаний», — заявил Субботин.
Более того, отметил он, ряд препаратов полностью запрещен в Беларуси как раз для того, чтобы полностью исключить его попадание в продукцию. «Но животных надо лечить. Мы используем только те препараты, чьи остаточные вещества не могут оказать негативное влияние на человека. И, естественно, эти параметры — минимально допустимых концентраций антибиотиков в молоке — жестко контролируются»
Чиновник отметил, что исследования российских коллег касаются сухой молочной продукции и претензии были в тех случаях, когда показатель не выходил за норматив.
Субботин подчеркнул, что в Беларуси существует жесткий контроль за сырьем и в хозяйствах просто невозможно смешение молока от здорового животного и животного, проходящего лечение.
«Минск до конца недели готовит для Россельхознадзора информацию об усилении контроля за сырьем, и в течение 10 дней может быть принято решение о снятии запрета на экспорт с оставшихся предприятий», — добавил он.
Как ранее
«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики) применяют, потому быстро», — сказал Данкверт.
Ранее в мае сообщалось, что Россельхознадзор
Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра отметил, что антибиотики для лечения животных используются во всем мире. Но Беларусь, как и другие страны, активно работает над тем, чтобы снизить их...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии