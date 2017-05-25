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Субботин прокомментировал высказывание Данкверта: договориться можем в течении 10 дней

26.05.2017 11:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусская продукция отличается высоким качеством и это подтверждают многие страны. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин.

Замминистра отметил, что антибиотики для лечения животных используются во всем мире. Но Беларусь, как и другие страны, активно работает над тем, чтобы снизить их использование.

«Что касается заявлений про антибиотики от якобы венерических заболеваний — все эти препараты широкого спектра, ими лечат многие заболевания, они имеют множество показаний», — заявил Субботин.

Более того, отметил он, ряд препаратов полностью запрещен в Беларуси как раз для того, чтобы полностью исключить его попадание в продукцию. «Но животных надо лечить. Мы используем только те препараты, чьи остаточные вещества не могут оказать негативное влияние на человека. И, естественно, эти параметры — минимально допустимых концентраций антибиотиков в молоке — жестко контролируются»

Чиновник отметил, что исследования российских коллег касаются сухой молочной продукции и претензии были в тех случаях, когда показатель не выходил за норматив.

Субботин подчеркнул, что в Беларуси существует жесткий контроль за сырьем и в хозяйствах просто невозможно смешение молока от здорового животного и животного, проходящего лечение.

«Минск до конца недели готовит для Россельхознадзора информацию об усилении контроля за сырьем, и в течение 10 дней может быть принято решение о снятии запрета на экспорт с оставшихся предприятий», — добавил он.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как ранее сообщалось, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о выявлении в молочной продукции белорусских предприятий остатков антибиотиков для лечения венерических заболеваний.

«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики) применяют, потому быстро», — сказал Данкверт.

Ранее в мае сообщалось, что Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 9 белорусских молочных предприятий и временно ограничил поставки продукции еще с семи. В Россельхознадзоре пояснили, что решение об ограничениях было принято после того, как в продукции белорусских предприятий нашли остатки антибиотиков.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал это решение «вызывающим недоумение»: «Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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Замминистра отметил, что антибиотики для лечения животных используются во всем мире. Но Беларусь, как и другие страны, активно работает над тем, чтобы снизить их...

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