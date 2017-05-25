Еврокомиссар Шефчович: Минск понимает, как серьезно мы относимся к вопросу БелАЭС

Без проведения стресс-тестов на БелАЭС по европейским стандартам Евросоюз не сможет возобновить энергетический диалог с Беларусью. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович в Вильнюсе, отвечая на вопросы депутатов литовского сейма, сообщает ru.delfi.lt .



Марош Шефчович. Фото: Reuters

— Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу

По его словам, результаты будет оценивать Европейский комитет регуляторов, в котором будут и представители Литвы, так что будет возможность представить рекомендации, что Беларусь должна усовершенствовать.

Ранее в ходе визита Шефчовича министр энергетики Литвы вместе с ним поднялся на воздушном шаре , чтобы показать, как близко от белорусско-литовской границы находится БелАЭС.

В пятницу, 26 мая, площадку строительства Белоруской АЭС посетят десятки зарубежных дипломатов, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика. По его словам, инициатором поездки выступило Министерство иностранных дел.

— Беларусь демонстрирует открытость в ходе реализации своего ядерно-энергетического проекта, поэтому охотно предложила зарубежным дипломатам лично ознакомиться с тем, как проходит строительство БелАЭС.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Площадку АЭС, в частности, посетят послы Великобритании, Германии, ОАЭ, Палестины, Румынии, Сербии, Туркменистана, Турции, Украины. Также в поездке участвуют представители дипмиссий Венгрии, Вьетнама, Италии, Ливии, Нидерландов, Кыргызстана, Польши, Словакии, США, Таджикистана, Чехи, Франции, Японии и представительства ЕС в Беларуси.

Посольство Литвы уведомило белорусский МИД в том, что их представитель посещать стройплощадку не будет.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

20 апреля заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил , что Госатомнадзор приступил к подготовке национального доклада по результатам стресс-тестов БелАЭС, проведенных в конце 2016 года.

Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС и других ситуаций.