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Еврокомиссар Шефчович: Минск понимает, как серьезно мы относимся к вопросу БелАЭС
26.05.2017 11:46 — Новости Экономики | Tut.by
Без проведения стресс-тестов на БелАЭС по европейским стандартам Евросоюз не сможет возобновить энергетический диалог с Беларусью. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович в Вильнюсе, отвечая на вопросы депутатов литовского сейма, сообщает
— Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу
По его словам, результаты будет оценивать Европейский комитет регуляторов, в котором будут и представители Литвы, так что будет возможность представить рекомендации, что Беларусь должна усовершенствовать.
Ранее в ходе визита Шефчовича министр энергетики Литвы вместе с ним
В пятницу, 26 мая, площадку строительства Белоруской АЭС посетят десятки зарубежных дипломатов, сообщает
— Беларусь демонстрирует открытость в ходе реализации своего ядерно-энергетического проекта, поэтому охотно предложила зарубежным дипломатам лично ознакомиться с тем, как проходит строительство БелАЭС.
Площадку АЭС, в частности, посетят послы Великобритании, Германии, ОАЭ, Палестины, Румынии, Сербии, Туркменистана, Турции, Украины. Также в поездке участвуют представители дипмиссий Венгрии, Вьетнама, Италии, Ливии, Нидерландов, Кыргызстана, Польши, Словакии, США, Таджикистана, Чехи, Франции, Японии и представительства ЕС в Беларуси.
Посольство Литвы уведомило белорусский МИД в том, что их представитель посещать стройплощадку не будет.
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
20 апреля заместитель министра энергетики Михаил Михадюк
Стресс-тесты
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Без проведения стресс-тестов на БелАЭС по европейским стандартам Евросоюз не сможет возобновить энергетический диалог с Беларусью.
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