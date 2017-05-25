Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в ноябре. Об этом сообщил сегодня на заседании совета в Казани в расширенном составе председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решено провести следующее заседание в ноябре этого года. Место проведения будет согласовано", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев проинформировал, что на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. "Состоялся достаточно содержательный и откровенный разговор о состоянии дел и перспективах стран СНГ", - сказал он.-0-