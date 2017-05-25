ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре

26.05.2017 12:14 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в ноябре. Об этом сообщил сегодня на заседании совета в Казани в расширенном составе председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решено провести следующее заседание в ноябре этого года. Место проведения будет согласовано", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев проинформировал, что на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. "Состоялся достаточно содержательный и откровенный разговор о состоянии дел и перспективах стран СНГ", - сказал он.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Решено провести следующее заседание в ноябре этого года. Место проведения будет согласовано", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Еврокомиссар Шефчович: Минск понимает, как серьезно мы относимся к вопросу БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика