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Беларусь до конца недели проинформирует РФ об усилении контроля за качеством сельхозсырья - Субботин

26.05.2017 12:36 — Новости Экономики | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до конца текущей недели предоставит российской стороне информацию о предпринимаемых мерах по усилению контроля за качеством сельхозсырья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы согласно договоренностям, достигнутым в понедельник, готовим до конца недели информацию об усилении контроля за сырьем, на какой стадии находятся разработка и внедрение информационных систем электронной сертификации", - подчеркнул Александр Субботин.

Замминистра отметил, что эта информация сегодня-завтра будет направлена российским коллегам. "Мы ждем их реакции, она будет, как ожидается, в течение двух-трех дней", - сказал он. Александр Субботин добавил, что российская сторона обещала после анализа этой информации рассмотреть возможность снятия с предприятий ограничений на поставку продукции в РФ. "Если этого не произойдет, мы инициируем новую встречу на уровне министров", - сообщил он.

По информации Россельхознадзора, по различным причинам под ограничениями в настоящее время остаются более 30 перерабатывающих предприятий Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы согласно договоренностям, достигнутым в понедельник, готовим до конца недели информацию об усилении контроля за сырьем, на какой стадии находятся разработка и...

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