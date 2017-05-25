|
Беларусь до конца недели проинформирует РФ об усилении контроля за качеством сельхозсырья - Субботин
26.05.2017 12:36 — Новости Экономики | БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до конца текущей недели предоставит российской стороне информацию о предпринимаемых мерах по усилению контроля за качеством сельхозсырья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы согласно договоренностям, достигнутым в понедельник, готовим до конца недели информацию об усилении контроля за сырьем, на какой стадии находятся разработка и внедрение информационных систем электронной сертификации", - подчеркнул Александр Субботин.
Замминистра отметил, что эта информация сегодня-завтра будет направлена российским коллегам. "Мы ждем их реакции, она будет, как ожидается, в течение двух-трех дней", - сказал он. Александр Субботин добавил, что российская сторона обещала после анализа этой информации рассмотреть возможность снятия с предприятий ограничений на поставку продукции в РФ. "Если этого не произойдет, мы инициируем новую встречу на уровне министров", - сообщил он.
По информации Россельхознадзора, по различным причинам под ограничениями в настоящее время остаются более 30 перерабатывающих предприятий Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь до конца недели проинформирует РФ об усилении контроля за качеством сельхозсырья - Субботин
"Мы согласно договоренностям, достигнутым в понедельник, готовим до конца недели информацию об усилении контроля за сырьем, на какой стадии находятся разработка и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии