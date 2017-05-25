26 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко приветствует открытие в Минске Торгового дома Азербайджана. Об этом он заявил сегодня на встрече с азербайджанской делегацией во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы последнее время часто бываете в Беларуси, причем достаточно результативно. Сегодня состоится открытие Торгового дома Азербайджана в Минске. Это результат", - сказал Владимир Семашко. Он напомнил, что в Азербайджане открыты четыре белорусских супермаркета.

По словам Владимира Семашко, в прошлом году товарооборот был ниже, чем в 2015-м, однако в нынешнем году ситуация начала выправляться. "По этому году за четыре месяца темп роста товарооборота составил 116,4%. Надо так держать", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь Шахин Мустафаев выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Беларуси и Азербайджана. "Мы прибыли в Минск представительной делегацией. Надеюсь, наши деловые люди воспользуются этой возможностью и будут работать на благо укрепления торгово-экономических связей. Президенты поставили перед нами задачу расширить ассортимент продукции из Беларуси в Азербайджан и в обратном направлении и увеличить количество", - сказал Шахин Мустафаев. Он отметил, что белорусская продукция пользуется в Азербайджане большой популярностью.

Основу экспорта в Азербайджан составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, ДСП, молоко сгущенное и сухое, сливочное масло, стекло, нефтепродукты. Беларусь импортирует азербайджанские полимеры этилена, алюминиевые ленты и полосы, фруктовые соки.-0-