Лукашенко подписал указ о о новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью

Александр Лукашенко 25 мая подписал Указ № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», который создаст централизованную систему видеомониторинга в Беларуси. Уполномечено за выполнение указа МВД. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основной новой системы задачей названо «наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Для этого в системе мониторинга будут функционировать программное обеспечение видеоаналитики и специальные детекторы, позволяющих зафиксировать определенные события. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации.

Предполагается также автоматизированное информирование госорганов системы обеспечения безопасности «о наступлении событий, влияющих на общественную безопасность». Правом получать информацию, зафиксированную системой мониторинга, наделяются и иные субъекты согласно их компетенции.

Напомним, решение о создании Республиканской системы мониторинга общественной безопасности было принято в марте на совещании у президента.

Что это такое?

Глава МВД Игорь Шуневич объяснял механизм работы новой системы так:

— Есть центр, в нем сосредоточены все дежурные службы органов, обеспечивающих общественную безопасность, здоровье и т.д. Там находится дежурная служба МВД, дежурная служба МЧС, скорая помощь, погранвойска, комитет госбезопасности и другие ведомства, — рассказал министр.

По словам главы МВД, будет создана глобальная система видеомониторинга общественной безопасности — видеокамеры, сеть передачи данных.

«Все это стекается в один центр, операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.

Он также отметил, это будет одна дежурная служба, которая обеспечивает мониторинг. Курировать ее будет МВД.

Как сообщалось , оператором системы мониторинга будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором». Речь идет о сумме до 100 млн долларов.