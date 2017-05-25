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Лукашенко подписал указ о о новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью
26.05.2017 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 25 мая подписал Указ № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», который создаст централизованную систему видеомониторинга в Беларуси. Уполномечено за выполнение указа МВД. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Основной новой системы задачей названо «наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Для этого в системе мониторинга будут функционировать программное обеспечение видеоаналитики и специальные детекторы, позволяющих зафиксировать определенные события. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации.
Предполагается также автоматизированное информирование госорганов системы обеспечения безопасности «о наступлении событий, влияющих на общественную безопасность». Правом получать информацию, зафиксированную системой мониторинга, наделяются и иные субъекты согласно их компетенции.
Напомним,
Что это такое?
Глава МВД Игорь Шуневич
— Есть центр, в нем сосредоточены все дежурные службы органов, обеспечивающих общественную безопасность, здоровье и т.д. Там находится дежурная служба МВД, дежурная служба МЧС, скорая помощь, погранвойска, комитет госбезопасности и другие ведомства, — рассказал министр.
По словам главы МВД, будет создана глобальная система видеомониторинга общественной безопасности — видеокамеры, сеть передачи данных.
«Все это стекается в один центр, операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.
Он также отметил, это будет одна дежурная служба, которая обеспечивает мониторинг. Курировать ее будет МВД.
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Будет создан единый центр по мониторингу общественной безопасности, куда будет стекаться информация с видеокамер в стране.
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