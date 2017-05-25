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Лукашенко подписал указ о о новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью

26.05.2017 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 25 мая подписал Указ № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», который создаст централизованную систему видеомониторинга в Беларуси. Уполномечено за выполнение указа МВД. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основной новой системы задачей названо «наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Для этого в системе мониторинга будут функционировать программное обеспечение видеоаналитики и специальные детекторы, позволяющих зафиксировать определенные события. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации.

Предполагается также автоматизированное информирование госорганов системы обеспечения безопасности «о наступлении событий, влияющих на общественную безопасность». Правом получать информацию, зафиксированную системой мониторинга, наделяются и иные субъекты согласно их компетенции.

Напомним, решение о создании Республиканской системы мониторинга общественной безопасности было принято в марте на совещании у президента.

Что это такое?

Глава МВД Игорь Шуневич объяснял механизм работы новой системы так:

— Есть центр, в нем сосредоточены все дежурные службы органов, обеспечивающих общественную безопасность, здоровье и т.д. Там находится дежурная служба МВД, дежурная служба МЧС, скорая помощь, погранвойска, комитет госбезопасности и другие ведомства, — рассказал министр.

По словам главы МВД, будет создана глобальная система видеомониторинга общественной безопасности — видеокамеры, сеть передачи данных.

«Все это стекается в один центр, операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.

Он также отметил, это будет одна дежурная служба, которая обеспечивает мониторинг. Курировать ее будет МВД.

Как сообщалось, оператором системы мониторинга будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором». Речь идет о сумме до 100 млн долларов.

 
 
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Будет создан единый центр по мониторингу общественной безопасности, куда будет стекаться информация с видеокамер в стране.

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