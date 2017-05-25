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Минэнерго рассказало, почему РБ выбрала российский проект для БелАЭС

26.05.2017 13:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь выбрала Российский проект для строительства в республике атомной станции потому, что только Росатом смог предложить ей самые современные технические решения, а российские власти дали заверения в выдаче государственного кредита для этого проекта, заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Минэнерго рассказало, почему РБ выбрала российский проект для БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы остановились на этом проекте, потому что это была на тот момент самая разработанная технология и наиболее часто проверяемый тип реактора. Кроме того, правительство оставило заверения в выдаче государственного кредита", — сказал Михадюк в пятницу в Островце, представляя иностранным дипломатам презентацию об истории развития ядерной энергетики в Беларуси.

Он подчеркнул, что свои услуги предлагали и другие иностранные компании, в том числе Вестингауз-Тошиба, компания Анева, а также одна компания из Китая. Однако КНР смогла предложить Беларуси только реактор поколения "два плюс", в то время как Росатом уже готов был строить АЭС с реакторами поколения "три плюс".

"Мы провели, я лично в этом участвовал, переговоры со всеми известными мировыми производителями, мы также встречались и с Mitsubishi, и компанией из Южной Кореи, но по результатам всех переговоров мы остановились на самом современном проекте России", — сказал замминистра.

По его словам, российский проект сочетает в себе все системы безопасности, имеет активные и пассивные системы защиты. Кроме того, по этому проекту построены и уже работают АЭС в Китае и Индии. Данный тип реакторов, подчеркнул Михадюк, также имеет лицензии от эксплуатирующих организаций в Евросоюзе.

"Как показала жизнь, мы сделали очень удачный выбор. Это подтверждается не только нашим опытом, но и мнением МАГАТЭ", — сказал Михадюк.

Говоря о выборе площадки, он заметил, что островецкая площадка не имеет никаких дефектов и замечаний по рекомендациям МАГАТЭ. "Это сплошной материковым грунт, не имеющий никаких разломов земной коры", — сказал он.

Замминистра также отметил, что Беларусь очень ответственно подходит к созданию и работе контролирующих и регулирующих органов, а также ведет самый пристальный контроль за качеством прибывающего на площадку БелАЭС оборудования.

 
Теги: Минск
 
 
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Решающую роль в процессе выбора проекта для БелАЭС сыграли предложенные Россией современные технологии и возможность получить госкредит.

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