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Экономический суд СНГ сменит формат работы с 1 августа

26.05.2017 13:20 — Новости Экономики | БелТА  
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26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд СНГ сменит формат работы с 1 августа. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

Проектом решения Совета глав правительств утверждаются: порядок обеспечения постоянно действующего аппарата Экономического суда СНГ, а также судей за рассмотрение каждого конкретного дела (обращения с заявлением о разрешении спора либо с запросом о толковании); схема расчета долевых взносов государств - участников соглашения о статусе Экономсуда от 6 июля 1992 года на содержание суда на основе базового потенциала (долевые взносы на содержание суда у государств, кроме Российской Федерации, сокращаются).

Документом закрепляются изменения в единый бюджет органов СНГ на 2017 год в части уточнения сметы Экономического суда СНГ в связи с переходом его на формат работы ad hoc (то есть собираться по случаю рассмотрения конкретного дела) с 1 августа 2017 года.-0-

 
 
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Проектом решения Совета глав правительств утверждаются: порядок обеспечения постоянно действующего аппарата Экономического суда СНГ, а также судей за...

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