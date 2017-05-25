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Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

26.05.2017 13:18 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим интенсивную работу, чтобы даже на данном этапе снизить вообще использование антибиотиков, свести к минимуму", - сказал Александр Субботин.

Замминистра подчеркнул, что Беларусь не первый год работает над данным вопросом. Так, он напомнил, что согласно ветеринарным правилам, принятым в 2011 году, ряд препаратов вообще запрещен к использованию в Беларуси для лечения продуктивных животных. Хотя некоторые из этих препаратов разрешены, например, в странах Европейского союза и России.

Александр Субботин пояснил, что для тех препаратов, которые используются в ветеринарии, установлена предельно допустимая концентрация этих веществ в мясе и молоке. "И медицинской службой установлены предельно допустимые концентрации, которые могут содержаться в продукции и которые никоим образом не влияют на здоровье человека", - заметил замминистра.

Что касается последних случаев обнаружения антибиотиков российской стороной в белорусской молочной продукции, Александр Субботин обратил внимание, что речь шла о сухом молоке, хотя принятые в мире методики и нормы предельной остаточной концентрации установлены в отношении сырого молока. Однако даже по этим нормам в большинстве упомянутых Россельхознадзором случаев белорусское сухое молоко укладывалось в параметры безопасности, подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы проводим интенсивную работу, чтобы даже на данном этапе снизить вообще использование антибиотиков, свести к минимуму", - сказал Александр Субботин.

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