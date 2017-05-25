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Посол РФ: девальвация российского рубля не увеличит стоимость БелАЭС

26.05.2017 13:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что готовящаяся властями РФ девальвация российского рубля не приведет к удорожанию стоимости строительства АЭС и не сделает этот проект более обременительным для российской стороны.

"Несмотря на финансирование многих работ и услуг в российских рублях, стоимость проекта все равно привязана к Международной, к валюте", — сказал дипломат, отвечая на вопрос Sputnik.

Он подчеркнул, что с ослаблением Российского рубля белорусский проект не станет для России финансово более обременительным. "Не думаю, что в этом случае России будет тяжелее", — подчеркнул он.

Как ранее сообщал Sputnik, правительство РФ планирует в ближайшие несколько лет девальвировать российский рубль по отношению к доллару на 25-30%, в зависимости от выбранного макроэкономического сценария.

РФ предоставила Беларуси государственный кредит на строительство АЭС в размере до десяти миллиардов долларов. По экспертным оценкам, на начало строительства станции Ее стоимость оценивалась примерно в 9,3-9,7 миллиарда долларов.

Белорусская АЭС строится вблизи города Островец в Гродненской области. Генподрядчиком выступает корпорация Росатом.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" — типовой проект атомной станции нового поколения "3 +" с улучшенными показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности.

 
 
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Несмотря на то, что многие работы и услуги, изготовление оборудования оплачивается в российских рублях, все это привязано к мировым ценам и курсу доллара.

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