Пакет соглашений подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Казани

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Пакет соглашений подписан сегодня по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестку дня был включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран СНГ.

Главы правительств подписали ряд соглашений: о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака; о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях; о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

Был также подписан протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.

Участники заседания утвердили план первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств Содружества при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов; комплекс мероприятий на 2017-2020 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года; межгосударственную радионавигационную программу государств Содружества на период до 2020 года.

На заседании принято решение о порядке определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

В соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом Суде Содружества члены Совета глав правительств утвердили порядок обеспечения деятельности судей, включенных в реестр судей, а также определили ряд мероприятий, связанных с реорганизацией этого суда.

Были уточнены положения об операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года, о бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества.-0-