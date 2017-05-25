Страны СНГ рассматривают варианты сопряжения своих проектов с поясом Шелкового пути

26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Страны СНГ рассматривают варианты сопряжения своих проектов с китайской инициативой строительства Экономического пояса Шелкового пути, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Я предполагаю, что в ближайшее время тоже обсудим варианты совмещения наших проектов, национальных, с теми проектами, которые предлагает Китайская Народная Республика", - сказал Сергей Лебедев, отвечая на вопрос о перспективах сопряжения проектов СНГ с Экономическим поясом Шелкового пути.

Он отметил, что недавно эти вопросы рассматривались в Пекине на саммите "Один пояс и один путь". "Большинство стран Содружества проявляют большой интерес к реализации этой инициативы, - сказал Сергей Лебедев.-0-