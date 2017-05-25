ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны СНГ рассматривают варианты сопряжения своих проектов с поясом Шелкового пути

26.05.2017 14:16 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Страны СНГ рассматривают варианты сопряжения своих проектов с китайской инициативой строительства Экономического пояса Шелкового пути, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Я предполагаю, что в ближайшее время тоже обсудим варианты совмещения наших проектов, национальных, с теми проектами, которые предлагает Китайская Народная Республика", - сказал Сергей Лебедев, отвечая на вопрос о перспективах сопряжения проектов СНГ с Экономическим поясом Шелкового пути.

Он отметил, что недавно эти вопросы рассматривались в Пекине на саммите "Один пояс и один путь". "Большинство стран Содружества проявляют большой интерес к реализации этой инициативы, - сказал Сергей Лебедев.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я предполагаю, что в ближайшее время тоже обсудим варианты совмещения наших проектов, национальных, с теми проектами, которые предлагает Китайская Народная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота - Макей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика