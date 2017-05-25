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Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота - Макей

26.05.2017 14:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота - Макей
Владимир Макей. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие Торгового дом Азербайджана в Беларуси будет служить увеличению нашего товарооборота и его большей сбалансированности, чтобы не было только одностороннего движения из Беларуси в Азербайджан или наоборот", - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что Беларуси очень важно то, что она стала первой страной, где Азербайджан открыл зарубежный торговый дом. "Мы искренне рады, что такое событие состоялось в Беларуси", - сказал министр.

Владимир Макей констатировал, что открытие торгового дома - это закономерный итог активного диалога, который ведется между странами на различных уровнях. "Сделано многое: совместное производство нашей техники существует в Азербайджане, наши торговые дома там открыты. Кстати, белорусская продукция пользуется популярностью. Но открытие торгового дома в Беларуси - это шаг вперед, убежден, что он приведет как к качественному, так и к количественному наполнению нашего сотрудничества. Это прямой канал для поставок различных видов азербайджанской продукции в Беларусь", - подчеркнул министр. По его словам, представленный ассортимент широк, азербайджанская продукция уже пользуется популярностью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Макей подчеркнул, что Беларуси очень важно то, что она стала первой страной, где Азербайджан открыл зарубежный торговый дом. "Мы искренне рады, что такое...

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