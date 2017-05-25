Объем взаимной торговли в ЕАЭС в I квартале возрос на 31,1%

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в начале 2017 года впервые с 2014 года по всем пяти странам-участницам зафиксирован экономический рост. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на встрече членов генерального и регионального советов "Деловой России", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Объем внешней торговли государств союза за январь-март 2017 года увеличился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост взаимной торговли составил 31,1%. "Увеличивается число компаний с инвестициями из стран - партнеров по ЕАЭС, - отметил председатель Коллегии ЕЭК. - Растет реальный сектор экономики, объемы грузо- и пассажирооборота. Прогноз комиссии до 2019 года - стабильно-благоприятный".

В 2016-2017 годах страны ЕАЭС договорились об устранении 60 препятствий на внутреннем рынке. Достигнуты принципиальные договоренности в сферах электроэнергии, нефти, газа, транспорта. Зарождаются совместные проекты в сферах космоса, станкостроения, сельского хозяйства, новых технологий. Запущен общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Реформировано таможенное законодательство, прорабатывается проект прослеживаемости товаров, вводится их маркировка. На контроле вице-премьеров - цифровая повестка союза.

Тигран Саркисян проинформировал предпринимателей о форматах взаимодействия комиссии с бизнес-сообществом. Работает Деловой совет ЕАЭС, в который входят бизнес-ассоциации всех стран-участниц. Его задача - формировать консолидированную позицию по проектам союзных решений и выдвигать инициативы. Еще один формат взаимодействия ЕЭК и бизнеса - консультативные комитеты и рабочие группы, где разрабатываются проекты документов.

Комиссия обеспечивает публичное обсуждение проектов решений, принять участие в котором может любой представитель бизнес-сообщества стран союза. В 2016 году было учтено около 80% от общего числа полученных замечаний и предложений.

Заявить о препятствии на внутреннем рынке ЕАЭС и проследить за работой по его устранению предприниматели могут на специальном сайте ЕЭК. "Устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений - ключевое направление деятельности ЕЭК, - подчеркнул Тигран Саркисян. - Только в 2016 году не менее 30% из числа всех решений, принятых органами союза, направлено на ликвидацию препятствий и улучшение функционирования внутреннего рынка союза. На сегодняшний день выявлено 185 различных препятствий, и страны договорились, что уже в ближайшее время устранят треть из них".

Одним из приоритетных направлений деятельности комиссии председатель Коллегии ЕЭК назвал реализацию цифровой повестки. "Жизнь быстро меняется, и современные общие рынки формировать без оцифровки, очевидно, невозможно, - подчеркнул Тигран Саркисян. - В декабре прошлого года было принято заявление президентов о том, что мы должны формировать общую цифровую повестку ЕАЭС. Создана рабочая группа высокого уровня. Мы должны до ноября этого года представить главам правительств программу осуществления цифровой трансформации союза. И здесь мы тоже готовы к диалогу с бизнесом, потому что наш основной подход заключается в построении повестки на основе государственно-частного партнерства".-0-