Беларусь и Россия не исключают расширения мощностей строящейся БелАЭС, а критику Литвы в Москве воспринимают «с некоторой долей улыбки» сообщил сегодня журналистам посол РФ Александр Суриков, посещая площадку строительства станции.



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«Велись проработки, что в случае нормального развития событий и рынков сбыта электроэнергии, а также попутного тепла, есть резервные площадки под сооружение еще двух реакторов — удвоения мощности здесь же, потому что геологические условия тут самые благоприятные. Инфраструктура вся будет, работающие два реактора будут — можно думать над перспективой расширения этого объекта», — цитирует Сурикова агентство БЕЛТА .

По словам посла, такие переговоры велись еще до начала строительства БелАЭС. «Разговоры велись во время стратегической задумки этого строительства. Есть теоретические проработки этого вопроса, но сейчас такие переговоры не ведутся, потому что надо закончить первые два блока, запустить существующий проект в эксплуатацию, а потом думать дальше», — отметил он.

Суриков также прокомментировал критику Литвы в адрес проекта БелАЭС, сообщает БелаПАН . По словам посла, Россия воспринимает эти замечания «с некоторой долей улыбки».

— Не секрет, что здесь рядом затевалось строительство Висагинской атомной станции — на замену выводящейся из эксплуатации Игналинской, которая тоже рядом, недалеко от границы с Беларусью. Технологии были японские, но после аварии на Фукусиме инвесторов на японские технологии не нашлось, и это проект пока на данном этапе завалился. А это большая экономическая потеря для Литвы, потому что этот объект нес бы небольшой стране прирост ВВП примерно на 20−30%, а то и до 50%, и улучшал бы социальное настроение в обществе, в том числе и уровень жизни.

«Потеряв этот объект, руководство Литвы, политики, безусловно, оскорблены в своих лучших чувствах. Поэтому в этой ситуации [со строительством БелАЭС] выступают, всячески оппонируя сооружению этой станции. В этом главная причина, а не в чем-то другом», — убежден российский дипломат.

Проект строительства АЭС около Островца Суриков назвал «очень нужным Беларуси» не только с точки зрения «диверсификации топлива, но, в первую очередь, с той точки зрения, что это новейшие технологии, которые базируются на ядерном фундаменте». Этот проект, отметил он, повлияет на то, что в стране возникнут «новые специальности, совершенно новая высокотехнологичная отрасль, которой раньше в Беларуси не было».

«С точки зрения социальной, это улучшение жизни близлежащих поселков и города Островца, Гродненской области, да и самой Беларуси. Это другой уровень жизни людей после пуска в эксплуатацию этого объекта. Это пример для дальнейшего выстраивания высокотехнологических объектов в Беларуси, не только ядерных. Россия оценивает это положительно, потому что мы понимаем, что Беларусь — это наш ближайший союзник, брат и друг. Мы прикладываем все усилия для быстрейшего окончания строительства и безопасности этого объекта, в первую очередь», — заверил Суриков.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.