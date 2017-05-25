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Теперь официально. Помощь Беларуси не заложена в бюджет Госдепа США на 2018 год
26.05.2017 14:29 — Новости Экономики | Tut.by
Подтвердились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа планирует резко сократить иностранную помощь, в том числе и за счет отказа от почти 8 млн долларов, выделявшихся на Беларусь. Это следует из проекта бюджета, который администрация президента США затребовала на финансирование Госдепартамента в 2018 году. Данные об этом подтвердили и в посольстве США в Минске.
— Администрация [президента] не включила иностранную помощь для Беларуси в Запрос на 2018 фискальный год. США остаются приверженными поддержке Беларуси в построении сильного общества и динамично развивающейся экономики посредством нашего продолжающегося дипломатического взаимодействия, — отметили в посольстве.
За принятие бюджета США еще должны проголосовать в Конгрессе. Однако в бюджетном запросе на 2018 год, который
Из них 6,8 млн пошли по статье «Справедливое и демократическое госуправление», включая 200 тысяч долларов на «Верховенство права и права человека», 1,1 млн — на «Политическую конкуренцию и построение общественного консенсуса», 5,5 млн — на гражданское общество. Более 800 тысяч долларов в прошлом году выделялась по позиции «Конкурентоспособность частного сектора», а 240 тысяч — на борьбу с трансграничной преступностью.
Ранее
Беларусь — не единственная страна, попавшая под сокращение. Помощь, выделявшаяся Украине уменьшена с 667 млн долларов в 2016 году до 204 млн в 2018-м, Грузии — с 81 до 34 млн. Весь бюджет Госдепартамента США предлагается урезать с более чем 50 млрд долларов в текущем году до 37,6 млрд долларов.
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В бюджетном запросе на 2018 год, который опубликован на сайте Госдепа США, напротив всех позиций в разделе о Беларуси, стоят прочерки.
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