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Теперь официально. Помощь Беларуси не заложена в бюджет Госдепа США на 2018 год

26.05.2017 14:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Подтвердились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа планирует резко сократить иностранную помощь, в том числе и за счет отказа от почти 8 млн долларов, выделявшихся на Беларусь. Это следует из проекта бюджета, который администрация президента США затребовала на финансирование Госдепартамента в 2018 году. Данные об этом подтвердили и в посольстве США в Минске.


Фото: Reuters

— Администрация [президента] не включила иностранную помощь для Беларуси в Запрос на 2018 фискальный год. США остаются приверженными поддержке Беларуси в построении сильного общества и динамично развивающейся экономики посредством нашего продолжающегося дипломатического взаимодействия, — отметили в посольстве.

За принятие бюджета США еще должны проголосовать в Конгрессе. Однако в бюджетном запросе на 2018 год, который опубликован на сайте Госдепа США, напротив всех позиций в разделе о Беларуси, стоят прочерки. Для сравнения, в 2016 году на помощь Беларуси выделили 7,9 млн долларов.


Скриншот из запроса на бюджет Госдепа США на 2018 год. В левой колонке - бюджет на 2016 год, в правой - план на 2018-й.

Из них 6,8 млн пошли по статье «Справедливое и демократическое госуправление», включая 200 тысяч долларов на «Верховенство права и права человека», 1,1 млн — на «Политическую конкуренцию и построение общественного консенсуса», 5,5 млн — на гражданское общество. Более 800 тысяч долларов в прошлом году выделялась по позиции «Конкурентоспособность частного сектора», а 240 тысяч — на борьбу с трансграничной преступностью.

Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует полностью урезать помощь, выделявшуюся Беларуси через агентство по иностранной помощи USAID. USAID реализует в Беларуси ряд проектов в различных сферах, в том числе программу профессиональных стажировок Community Connections, конференции и школы стартапов в сфере IT, проекты по развитию малого бизнеса в регионах, борьбе с торговлей людьми, поддержке людей с инвалидностью, бизнес-образованию и т.д.

Беларусь — не единственная страна, попавшая под сокращение. Помощь, выделявшаяся Украине уменьшена с 667 млн долларов в 2016 году до 204 млн в 2018-м, Грузии — с 81 до 34 млн. Весь бюджет Госдепартамента США предлагается урезать с более чем 50 млрд долларов в текущем году до 37,6 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В бюджетном запросе на 2018 год, который опубликован на сайте Госдепа США, напротив всех позиций в разделе о Беларуси, стоят прочерки.

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