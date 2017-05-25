26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджанский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с коллегами из Беларуси. Об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на торжественной церемонии открытия в Минске Торгового дома Азербайджана, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минск приехали около 70 предпринимателей, что является показателем высокой заинтересованности и большой значимости, с которой Азербайджан относится к проекту", - отметил Шахин Мустафаев.

По его словам, азербайджано-белорусские отношения находятся на высоком уровне. "Мощный импульс придают личные дружеские отношения руководителей наших стран, которые уделяют большое внимание развитию двусторонних политических и экономических отношений. Свидетельством этому являются взаимные визиты глав государств, официальных делегаций и представителей деловых кругов, а также успешная реализация совместных инвестиционных проектов", - сказал министр. Он подчеркнул дружественные и искренние отношения между народами двух стран.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что целью открытия в Минске Торгового дома является продвижение на белорусском рынке продукции из Азербайджана, расширение экспорта азербайджанской продукции, организация и координирование в области реализации местной продукции, развитие сотрудничества между предпринимателями.-0-