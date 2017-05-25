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Заседание Евразийского межправсовета проходит в Казани

26.05.2017 15:36 — Новости Экономики | БелТА  
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Заседание Евразийского межправсовета проходит в Казани
Во время заседания

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Казани (Российская Федерация), передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Заседание проходит под руководством кыргызской стороны в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году.

На заседании обсуждаются вопросы в сфере экономики, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса. Главам правительств будет представлен ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2016 году.-0-

 
 
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На заседании обсуждаются вопросы в сфере экономики, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса.

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