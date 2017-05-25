Страны ЕАЭС в ближайшие годы должны снять два десятка торговых ограничений - Медведев

26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Страны ЕАЭС в ближайшие годы должны снять порядка двух десятков торговых ограничений в сфере промышленности, техрегулирования. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Нам удалось снять основные препятствия для движения товаров, но для движения услуг, капитала и рабочей силы барьеры пока остаются. В течение ближайших лет необходимо ликвидировать порядка двух десятков ограничений в промышленности, в агропромышленном комплексе, в энергетике, в сфере технического регулирования", - сказал глава российского правительства.

Также Дмитрий Медведев заявил, что министерства сельского хозяйства стран ЕАЭС будут координировать агропромышленную политику. "Очевидно, что свои преимущества (в сфере АПК) мы должны использовать более продуктивно, координировать национальные агропромышленные политики, о чем мы только что говорили на заседании в узком составе. Договорились о том, что министры дальше продолжат эту работу", - сказал Дмитрий Медведев. -0-