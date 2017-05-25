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Кобяков: формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить
26.05.2017 16:18 — Новости Экономики | БелТА
Андрей Кобяков
26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.
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Андрей Кобяков 26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить. Об этом заявил сегодня...
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