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Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков
26.05.2017 16:13 — Новости Экономики | БелТА
Андрей Кобяков
26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.
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Андрей Кобяков 26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС. Об этом заявил...
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