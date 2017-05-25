ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков

26.05.2017 16:13 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков
Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кобяков 26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС. Об этом заявил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Банк владельцев "Евроопта" сменил название
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика