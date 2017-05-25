МИНСК, 26 мая – Sputnik. Представители центральных банков Беларуси и Украины на 12-м заседании консультативного совета, состоявшемся в Киеве, договорились делиться опытом и обсудили подходы к либерализации валютного законодательства двух стран, сообщили Sputnik в Национальном банке Беларуси в пятницу.

Заседание совета проходило в украинской столице 25 и 26 мая, Беларусь на переговорах представлял заместитель председателя НБРБ Сергей Калечиц, Украину – зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

"Целью встречи было обсуждение основных вопросов, которые встают перед центральными банками Украины и Беларуси. Это и валютная либерализация, и вопросы банковского надзора, и платежные системы. Наши страны похожи, и поэтому следует не изобретать заново наш "жовто-блакитний" велосипед, а делиться опытом", – отметил Сологуб.

В свою очередь Калечиц отметил, что тесные торгово-экономические связи между странами обусловливают диалог в банковской и финансовой сферах на регулярной основе. "Такой конструктивный обмен мнениями, оценками и прогнозами состоялся и на нынешнем заседании", – констатировал он.

По информации Нацбанка, участники заседания обсудили принципы и параметры основных направлений денежно-кредитной политики в двух странах на 2017 год, подходы к либерализации валютного законодательства и вопросы финансовой стабильности.

Консультативный совет был создан в мае 2002 года. В его задачи и функции входит подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем двустороннего сотрудничества и обмен опытом.