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"Плохие" долги в апреле ускорили рост
26.05.2017 16:34 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков в апреле 2017 года продолжила расти, увеличившись до максимального с начала года уровня 14,2% против роста в марте до 13,7%. По
На 1 мая проблемные активы составляли 5,466 млрд рублей.
За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.
Заметное снижение доли проблемных активов произошло в конце года, что объясняют созданием Агентства по управлению активами. Туда банки, в первую очередь Белагропромбанк, передают проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Кроме того, традиционно в конце года банки списывают безнадежные долги.
По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.
Эксперты BEROC
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На 1 мая проблемные активы составляли 5,466 млрд рублей.
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