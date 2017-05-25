Доля проблемных активов белорусских банков в апреле 2017 года продолжила расти, увеличившись до максимального с начала года уровня 14,2% против роста в марте до 13,7%. По статданным Нацбанка , за апрель в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 355,4 млн рублей.

На 1 мая проблемные активы составляли 5,466 млрд рублей.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.

Заметное снижение доли проблемных активов произошло в конце года, что объясняют созданием Агентства по управлению активами. Туда банки, в первую очередь Белагропромбанк, передают проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Кроме того, традиционно в конце года банки списывают безнадежные долги.

По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.

Эксперты BEROC считают , что объем накопленного уровня проблемных активов уже является серьезной угрозой для банковской системы страны. Экономисты сомневаются, что шаги по «расчистке» балансов банков от проблемных активов, предпринимаемые государством, являются эффективными. Напротив, отмечают они, тот механизм «очищения» банковской системы, который используется сейчас, является не решением накопленных проблем, а формирует предпосылки, которые могут спровоцировать долговой кризис.