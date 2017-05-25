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Беларусь не знает, как Россельхознадзор находит в молоке антибиотики

26.05.2017 16:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь будет снижать использование антибиотиков в сельском хозяйстве. При этом наши специалисты пока не понимают, как Россельхознадзор находит в молоке антибиотики.

Как заявил журналистам 26 мая в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин, пишет БелаПАН, антибиотики используются для лечения животных во всем мире и имеют множество показаний.

«Они могут использоваться для лечения нескольких десятков, а то и сотен болезней. Я думаю, почти все антибиотики можно использовать при некоторых видах венерических заболеваний», — сказал замминистра.

Субботин напомнил, что в последнее время российские инспекторы находят остатки антибиотиков в сухой молочной продукции белорусского производства, используя собственную методику. Белорусские коллеги при этом пока не особо понимают, как происходит исследование.

«На сухое молоко ни в российской законодательной базе, ни в наших внутренних документах нормативов нет. Тем не менее, начинают находить в сухой молочной продукции, причем по большей половине замечаний нормативы входят в предельно допустимые концентрации даже для молока-сырья», — добавил представитель белорусского Минсельхозпрода.

При этом, по признаю Субботина, белорусская сторона проводит интенсивную работу, чтобы свести к минимуму использование антибиотиков. До конца этой недели в адрес Россельхознадзора будет направлена информация по усилению контроля за сырьем, сообщил заместитель министра.

«Эта информация уходит к ним, они ее прорабатывают и обещали в течение десяти дней рассмотреть возможность снять ограничения с остальных предприятий. Если этого не будет, то, наверное, на следующей неделе мы инициируем встречу в формате двух министров», — добавил Субботин.

Напомним, что накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в белорусском молоке было обнаружено лекарство от венерических заболеваний. При этом глава российского ведомства отметил, что все используемые для анализов методики - проверенные и надежные.

С 15 мая за рядом белорусской продукции был установлен особый контроль, а визит белорусского министра сельского хозяйства Леонида Зайца в Москву ситуацию не улучшил: Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции в РФ лишь с нескольких предприятий. 19 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию ряд молочных продуктов с нескольких предприятий Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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