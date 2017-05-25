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Кобяков: формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить

26.05.2017 16:18 — Новости Экономики | БелТА  
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Кобяков: формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить
Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС нужно ускорить. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков напомнил, что по Договору о Евразийском экономическом союзе общий электроэнергетический рынок должен быть сформирован к 1 июля 2019 года, фактически для этого осталось два года. "Создание же единых рынков в других смежных сферах отнесено в соответствии с нашими договоренностями до 2025 года. С учетом высокой зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предлагаем предпринять все необходимые совместные усилия для ускорения формирования общего рынка газа союза, не дожидаясь определенного в Договоре о ЕАЭС 2025 года", - отметил премьер-министр.

Аналогичный подход Беларусь предлагает использовать и для подготовки договора о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов. "Исходим из того, что в договоре о союзе закреплены максимальные сроки. Ускоренное же формирование общего энергетического рынка ни в коем разе не стоит рассматривать как нарушение договора или шаг, направленный против евразийской экономической интеграции. Это был бы весомый вклад в упрочение фундамента союза, который помог бы дать толчок дальнейшему развитию экономик наших стран", - подчеркнул глава белорусского правительства.-0-

 
 
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Андрей Кобяков напомнил, что по Договору о Евразийском экономическом союзе общий электроэнергетический рынок должен быть сформирован к 1 июля 2019 года, фактически...

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