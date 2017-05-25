Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков

Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о сегодняшней повестке, то, безусловно, стоит выделить обсуждение вопроса о ходе работы по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Рассчитываем на то, что на основе ежегодных планов мы будем последовательно продвигаться вперед и сокращать список изъятий и ограничений, в наибольшей степени препятствующих функционированию союза. Беларусь готова занимать максимально конструктивную позицию в этом вопросе", - отметил Андрей Кобяков.

На заседании также обсуждались основные направления реализации цифровой политики Евразийского экономического союза. "Тема сложная, требующая вовлечения широкого круга участников. В этой связи считаем важным сфокусироваться на цифровой трансформации таких первостепенных направлений, как торговля, транспорт, промышленность, сельское хозяйство", - добавил глава белорусского правительства.

Одним из первых масштабных проектов единой цифровой экономики ЕАЭС может стать создание механизма прослеживаемости товаров. Обсуждение этой темы должно продолжиться на ближайшем заседании Евразийского межправсовета. По словам Андрея Кобякова, развитие цифровой экономики должно способствовать скорейшему устранению ограничений в ЕАЭС, всесторонней кооперации хозяйствующих субъектов при переходе на новые технологические и экономические уклады.

На заседаниях Евразийского межправсовета неоднократно обсуждалась необходимость повышения конкурентоспособности агропромышленной отрасли ЕАЭС за счет внедрения передовых технологий, создания инновационных производств. Сегодня главы правительств ЕАЭС вновь вернулись к этому вопросу. "Мы посмотрели более широко на проблемы развития наших агропромышленных комплексов и договорились, что в ближайшее время будет создан соответствующий отраслевой совет министров сельского хозяйства Евразийского союза, в рамках которого будет активизирована работа по развитию АПК", - сказал Андрей Кобяков.-0-