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Центробанки Беларуси и Украины обсудили сотрудничество в денежно-кредитной и валютной политике

26.05.2017 17:39 — Новости Экономики | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее укрепление сотрудничества по вопросам денежно-кредитной и валютной политики обсуждено на двенадцатом заседании Консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Участники заседания рассмотрели итоги работы банковских систем Беларуси и Украины в 2016 году, принципы и важнейшие параметры основных направлений денежно-кредитной политики в двух странах на 2017 год, подходы к либерализации валютного законодательства и вопросы финансовой стабильности. Также рассмотрены ход реализации рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и работа платежных систем в Беларуси и Украине.

"Целью нашей встречи сегодня было обсуждение основных вопросов, которые встают перед центральными банками Украины и Беларуси. Это и валютная либерализация, и вопросы банковского надзора, и платежные системы. Наши страны похожи, и поэтому следует не изобретать заново велосипед, а делиться опытом", - отметил заместитель председателя правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

В свою очередь зампредседателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц добавил, что традиционно тесные торгово-экономические связи между двумя странами обусловливают регулярный диалог в банковской и финансовой сферах. "Центральные банки Беларуси и Украины как регуляторы национальных банковских рынков имеют давно сложившееся взаимодействие по обмену актуальным опытом и оценками ситуации в сфере монетарной политики, валютного регулирования, банковского надзора, оптимизации инфляционных процессов. Именно такой конструктивный обмен мнениями, оценками и прогнозами состоялся и на нынешнем заседании Консультативного совета", - сказал он.

Кроме того, по приглашению украинской стороны представители Национального банка Беларуси также приняли участие в заседаниях комитета по монетарной политике и правления Национального банка Украины.

Заседание Консультативного совета центробанков двух стран прошло в Киеве 25-26 мая. Совет создан в мае 2002 года в целях содействия развитию внешнеэкономических отношений между двумя странами, валютных рынков и платежных систем, улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования. В его задачи и функции входит подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем двустороннего сотрудничества и обмен опытом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также рассмотрены ход реализации рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и работа платежных систем в Беларуси и Украине.

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