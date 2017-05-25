Странам ЕАЭС нужно скоординировать программы по импортозамещению в сельском хозяйстве - Кобяков

Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Государствам - членам Евразийского экономического союза нужно скоординировать программы по импортозамещению в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков но итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все страны Евразийского экономического союза заинтересованы в развитии своих сельскохозяйственных отраслей, в каждом из государств активно реализуются программы импортозамещения. Очень важно, чтобы мы эти программы согласовали друг с другом и наша работа была направлена на минимизацию импорта из-за пределов ЕАЭС", - отметил Андрей Кобяков.

Главы правительств ЕАЭС договорились сегодня о том, что эта работа продолжится на уровне министров сельского хозяйства. Для этого ЕАЭС создаст отраслевой совет министров сельского хозяйства.-0-