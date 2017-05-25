Более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве

В Беларуси пресекли преступную схему деятельности должностных лиц одного из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси — управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в него хозяйствующих субъектов, связанную с осуществлением поставок своей продукции для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий страны, сообщили в пресс-службе МВД.

Руководители ряда государственных предприятий либо с долей собственности государства получали незаконные денежные вознаграждения за лоббирование интересов указанной коммерческой структуры при заключении сделок на поставку продукции и решении вопросов по возврату образовавшейся задолженности.

Правоохранители сообщили, что деньги передавали руководители коммерческой организации либо по их указанию подчиненные работники.

При очередной передаче денег задержали с поличным менеджера данной коммерческой структуры, который в сговоре с руководителями передал первому заместителю председателя правления Белкоопсоюза денежное вознаграждение за обеспечение своевременной оплаты за поставляемую продукцию субъектам хозяйствования, подчиненным Белкоопсоюзу.

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел за дачу взяток (ст. 431 УК РБ) в отношении должностных лиц данной коммерческой структуры, а также за получение взяток (ст. 430 УК РБ) в отношении должностных лиц ряда государственных предприятий агропромышленного комплекса: КУП «Гродномясомолпром», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Жодино Агроплемэлита», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Смолевичский райагросервис», Борисовского комбината хлебопродуктов.

10 лицам предъявлено обвинение и в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 лиц привлечены в качестве подозреваемых.

Некоторые из вышеперечисленных раскаялись в содеянном и признали свою вину.