ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь поддерживает активизацию работы по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков

26.05.2017 18:04 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь поддерживает активизацию работы по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков
Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает активизацию работы по устранению изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков но итогам заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой вопрос, который обсуждался на Евразийском межправсовете, - это работа по устранению имеющихся барьеров, изъятий, ограничений во взаимной торговле, которые усложняют, замедляют торговлю между странами, - рассказал Андрей Кобяков. - Мы договорились о том, что будем барьеры устранять, причем эта работа не должна сводиться к лозунгу. Ежегодно будут формироваться перечни наиболее чувствительных вопросов для взаимной торговли, и мы будем планомерно заниматься их устранением".

По сути, будет организована системная работа по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС. "Фактически мы обозначили существующие изъятия и ограничения, чтобы уже до конца года получить определенные результаты по их устранению", - пояснил премьер-министр.

"В этой работе нужна заинтересованность всех сторон. Думаю, через определенное время мы будем иметь результат в преодолении проблемных вопросов", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ключевой вопрос, который обсуждался на Евразийском межправсовете, - это работа по устранению имеющихся барьеров, изъятий, ограничений во взаимной торговле,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика