Беларусь поддерживает активизацию работы по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС - Кобяков

Андрей Кобяков

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает активизацию работы по устранению изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков но итогам заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой вопрос, который обсуждался на Евразийском межправсовете, - это работа по устранению имеющихся барьеров, изъятий, ограничений во взаимной торговле, которые усложняют, замедляют торговлю между странами, - рассказал Андрей Кобяков. - Мы договорились о том, что будем барьеры устранять, причем эта работа не должна сводиться к лозунгу. Ежегодно будут формироваться перечни наиболее чувствительных вопросов для взаимной торговли, и мы будем планомерно заниматься их устранением".

По сути, будет организована системная работа по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС. "Фактически мы обозначили существующие изъятия и ограничения, чтобы уже до конца года получить определенные результаты по их устранению", - пояснил премьер-министр.

"В этой работе нужна заинтересованность всех сторон. Думаю, через определенное время мы будем иметь результат в преодолении проблемных вопросов", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-