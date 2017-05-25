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ЕАЭС составит график ускоренного устранения торговых барьеров

26.05.2017 17:48 — Новости Экономики | БелТА  
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26 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза составят план-график по ускоренному устранению барьеров в торговле между государствами союза. Об этом заявил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

"Мы приняли принципиальное решение относительно того, что мы должны детально разобраться с этими барьерами и составить планы-графики по их устранению. По 60 барьерам у нас уже есть согласованная позиция, по остальным будем докладывать премьер-министрам на очередном заседании межправительственного совета", - сказал он.

Тигран Саркисян напомнил, что в настоящее время нормативная база ЕАЭС позволяет использовать изъятия, чтобы процесс формирования общих рынков происходил более мягко для национальных рынков, однако эти изъятия мешают формированию общего рынка. "Основной акцент, который мы сделали в этом вопросе, это необходимость преодоления этих изъятий в более короткие сроки, что позволит быстрее стартовать общему рынку", - сказал глава ЕЭК.

Кроме того, по его словам, во взаимной торговле стран союза существует ряд барьеров, которые противоречат союзным договоренностям и также не позволяют формировать общие рынки. Тигран Саркисян добавил, что вопрос снятия барьеров оказался в центре внимания глав правительств в том числе и потому, что именно представители бизнеса требуют скорейшего решения этой проблемы.

Еще одной темой сегодняшнего заседания, по словам Тиграна Саркисяна, было формирование согласованной политики в сфере сельского хозяйства. В частности, стороны согласились с необходимостью углублять кооперацию для того, чтобы сельхозпроизводители ЕАЭС могли позиционировать себя на рынках третьих стран. "Уже накоплен определенный опыт взаимодействия, но необходимо углубить работу министерств сельского хозяйства наших стран, мы договорились, что профильные министры будут чаще встречаться и обговаривать вопросы ведения более согласованной политики", - отметил Тигран Саркисян.

Что касается темы развития цифровой экономики в странах союза, то стороны согласились с необходимостью цифровой трансформации по четырем основным направлениям. В частности, речь идет об отраслевой и межотраслевой трансформации, трансформации общих рынков союза, а также инфраструктуры логистики транспортных коммуникаций и систем управления. "Для создания такой цифровой экосистемы мы приняли решение сформировать центр компетенций в комиссии, чтобы он выявлял основные проекты, реализация которых будет способствовать, с одной стороны, углублению интеграции, с другой - стимулированию цифровой трансформации в указанных направлениях", - сказал глава ЕЭК. Он добавил, что этот центр компетенций будет систематически готовить доклады для правительств стран ЕАЭС о ходе работы в этой сфере.-0-

 
 
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Тигран Саркисян напомнил, что в настоящее время нормативная база ЕАЭС позволяет использовать изъятия, чтобы процесс формирования общих рынков происходил более...

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