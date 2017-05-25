Беларусь выступает за скорейшее внедрение в ЕАЭС механизма прослеживания товаров

Во время заседания

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за скорейшее внедрение в Евразийском экономическом союзе механизма прослеживания товаров, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков но итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Казани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из проблем, которая обсуждалась на заседании и на которую обратила внимание белорусская сторона, - у нас медленно идет работа по реализации поручения глав государств о создании механизма прослеживаемости движения товаров по территории Евразийского экономического союза. Тема очень непростая, она влияет на ведение бизнеса", - отметил Андрей Кобяков.

У каждой из стран свои подходы к реализации этой инициативы. Тем не менее, уже в 2018 году должны реализовываться пилотные проекты по прослеживаемости товаров. "Если мы вместе не договоримся, то могут возникнуть дополнительные барьеры и изъятия во взаимной торговле", - предупредил Андрей Кобяков. Поэтому главы правительств ЕАЭС договорились взять этот вопрос фактически на "ручной контроль" и продолжить обсуждение темы уже на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.-0-