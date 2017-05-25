|
Кобяков в Казани: единый рынок газа и лимиты на импорт продуктов
26.05.2017 19:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в пятницу принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Казани.
© Sputnik / Виктор Толочко
Председательствовал на заседании Совета глав правительств премьера России Дмитрий Медведев. Его белорусский коллега в Казани сделал ряд важных заявлений.
Единый рынок газа
Единый рынок газа в странах ЕАЭС должен быть создан к 2025 году. К концу мая Москва и Минск должны выработают общие подходы по созданию такого рынка. Если эти подходы удастся согласовать, то в начале 2019 года Беларусь и РФ предложат их другим членам ЕАЭС.
"По договору общий электроэнергетический рынок должен быть сформирован в июле 2019 года. Это практически осталось два года. Создание же единых рынков в других смежных сферах отнесено, в соответствии с нашими договоренностями, до 2025 года. С учетом высокой зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предлагаем предпринять все необходимые совместные усилия для ускорения формирования общего рынка газа союза", – сказал Кобяков.
Он также призвал не дожидаться оговоренного в договоре о союзе 2025 года.
"Аналогичный подход предлагаем использовать и при подготовке договора о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов", — добавил белорусский премьер.
Неоправданный импорт
По словам Кобякова, республика выступает против неоправданного импорта агропродукции из-за пределов Евразийского экономического союза.
"Беларусь против неоправданного импорта этих продуктов из-за пределов Евразийского экономического союза", – сказал Кобяков.
Он также подчеркнул, что в ЕАЭС уже неоднократно обсуждали вопросы необходимости повышения конкурентоспособности агропромышленной отрасли союза.
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Астане 14 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский премьер в своем выступлении поднял вопросы энергобезопасности союза и проблему "лишних" импортных продуктов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии