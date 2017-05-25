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Кобяков в Казани: единый рынок газа и лимиты на импорт продуктов

26.05.2017 19:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в пятницу принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Казани.

Кобяков в Казани: единый рынок газа и лимиты на импорт продуктов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Председательствовал на заседании Совета глав правительств премьера России Дмитрий Медведев. Его белорусский коллега в Казани сделал ряд важных заявлений.

Единый рынок газа

Единый рынок газа в странах ЕАЭС должен быть создан к 2025 году. К концу мая Москва и Минск должны выработают общие подходы по созданию такого рынка. Если эти подходы удастся согласовать, то в начале 2019 года Беларусь и РФ предложат их другим членам ЕАЭС.

"По договору общий электроэнергетический рынок должен быть сформирован в июле 2019 года. Это практически осталось два года. Создание же единых рынков в других смежных сферах отнесено, в соответствии с нашими договоренностями, до 2025 года. С учетом высокой зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предлагаем предпринять все необходимые совместные усилия для ускорения формирования общего рынка газа союза", – сказал Кобяков.

Он также призвал не дожидаться оговоренного в договоре о союзе 2025 года.

"Аналогичный подход предлагаем использовать и при подготовке договора о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов", — добавил белорусский премьер.

Неоправданный импорт

По словам Кобякова, республика выступает против неоправданного импорта агропродукции из-за пределов Евразийского экономического союза.

"Беларусь против неоправданного импорта этих продуктов из-за пределов Евразийского экономического союза", – сказал Кобяков.

Он также подчеркнул, что в ЕАЭС уже неоднократно обсуждали вопросы необходимости повышения конкурентоспособности агропромышленной отрасли союза.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Астане 14 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский премьер в своем выступлении поднял вопросы энергобезопасности союза и проблему "лишних" импортных продуктов.

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