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Президент Беларуси и МИД выразили соболезнования по поводу "жестокой вылазки террористов" в Египте

26.05.2017 20:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате обстрела автобуса в провинции Эль-Минья, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

«В Беларуси с большой болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах среди паломников-христиан, — говорится в соболезновании. — Безжалостное убийство людей — преступление, которому никогда не будет прощения».

Глава государства выразил уверенность, что подобные действия не помешают избранному руководством Египта курсу на укрепление мира и стабильности в стране.

В МИД страны также осудили «жестокую вылазку террористов», в результате которой в египетской провинции Эль-Минья погибли десятки человек.

«Никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

26 мая боевики атаковали автобус с христианами в Египте, погибли более 20 человек, десятки пострадали. Нападавшие в масках остановили машины на дороге, ведущей в монастырь и открыли огонь.

 
 
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26 мая боевики атаковали автобус с христианами в Египте, погибли более 20 человек, десятки пострадали. Нападавшие в масках остановили машины на дороге, ведущей в...

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